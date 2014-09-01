تحولات اخیر فلسطین و حقوق پناهندگان دستور کار اجلاس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اعلام کرد: پنجاه و سومین اجلاس سالانه سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی (AALCO)، شهریور ماه جاری در تهران برگزار می گردد.

معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: در این اجلاس که با حضور نمایندگان 49 کشور شامل وزرای امور خارجه و دادگستری، دادستانهای کل و سایر مقامات عالی رتبه کشورهای عضو این سازمان در روزهای 24 الی 27 شهریور سالجاری به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد، موضوعات مهم حقوق بین الملل از جمله مسائل مربوط به حقوق دریاها، حقوق پناهندگان، تحریم های اقتصادی، تحولات اخیر مرتبط با فلسطین، حقوق تجارت بین الملل، توسعه پایدار و سایر مسائل حقوق بین الملل، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

عباس عراقچی اضافه کرد: درگیری ها و خشونت های جاری در منطقه، اجلاس اخیر سازمان آلکو را از حساسیت خاصی برخوردارکرده بطوریکه قرار است در این اجلاس، مسائل حقوقی مرتبط با افراط گرایی و خشونت، بعنوان موضوع ویژه اجلاس، مورد بحث و بررسی اعضای سازمان قرار گیرد.

سازمان حقوقی مشورتی آسیایی و آفریقایی (AALCO) درسال 1965 با هدف مشارکت کشورهای آسیایی و آفریقایی در تولید ادبیات مرتبط با موضوعات حقوق بین الملل، تشکیل شده است.

هم اکنون این سازمان دارای 47 عضو از میان کشورهای آسیا و آفریقا بوده و کشورهای استرالیا و نیوزیلند نیز اعضای ناظر دائمی سازمان می باشند.

جمهوری اسلامی ایران پیش از این، دو بار در سالهای 1354 و 1376 میزبانی این اجلاس را برعهده داشته است.