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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

سیستم "رو - رو" میان ایران و امارات راه اندازی می‌شود

سیستم "رو - رو" میان ایران و امارات راه اندازی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حمل و نقل چند وجهی تحت رویه تیر بین امارات، ایران و افغانستان باعث رونق و توسعه بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه راه اندازی سیستم "رو- رو" بین ایران و امارات مورد توجه بخش خصوصی ایرانی است و آماده بررسی چگونگی سرمایه گذاری مشترک با طرف‌های اماراتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در کارگاه آموزشی بین المللی تیر گفت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حمل و نقل جاده ای نقش مهمی در ترانزیت بازی می کند و از سوی دیگر سازمان های بین المللی و تخصصی همچون ایرو (سازمان حمل و نقل جاده ای بین المللی) نیز، می باید همکاری های فعال تری را با کشورهای منطقه به خصوص اعضای اکو و کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و کشورهای عربی ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: استفاده از کارنه تیر به عنوان معتبرترین سند گمرکی و ترانزیتی باید بیش از پیش مورد توجه گمرکات قرار گیرد و در رفع مقررات دست و پاگیر مرزی و یکنواخت سازی رویه های گمرکی و حمل و نقلی گام های جدی برداشته شود.

وی تصریح کرد: بیشتر کشورهای منطقه به غیر از عراق و پاکستان، عضو کنوانسیون تیر هستند و از جهتی، حجم بالای تجارت بین کشورهای منطقه طبق آمار و ارقام گمرک، ضرورت برخورداری از یک رویه استاندارد و معتبر را می طلبد که ایمنی و امنیت را فراهم می سازد. البته در راستای تقویت همکاری میان گمرک و اتاق بازرگانی، اتاق ایران بسترهای لازم الکترونیکی را برای اتصال گمرک به سرور کارنه تیر جهت کسب اطلاعات لازم در مورد کارنه تیر و همچنین رصد موقعیت ماهواره ای همزمان کامیون ها را فراهم ساخته است.

به گفته شافعی، اجرای پروژه پیش اظهاری الکترونیکی تیر که مدتها است با همکاری سه جانبه اتاق، گمرک و ایرو در حال اجرا است، باید به طور کامل اجرایی شود و در این میان بدون شک اتاق ایران با افزایش سقف تضمینات کارنه تیر، از 50 هزار دلار به 60 هزار یورو حمایت می کند و این موضوع به شدت و حتی بیشتر از گمرک توسط اتاق مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: حمل و نقل چند وجهی تحت رویه تیر بین امارات، ایران و افغانستان باعث رونق و توسعه بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه راه اندازی سیستم رو- رو بین ایران و امارات مورد توجه بخش خصوصی ایرانی است و آماده بررسی چگونگی سرمایه گذاری مشترک با طرف های اماراتی است.

شافعی خاطرنشان کرد: استفاده از کارنه تیر پلاس اقدام مثبت دیگری در همکاری های مشترک اتاق و گمرک به حساب می آید و هرچند مسئولیت سنگینی را متوجه اتاق ایران به عنوان موسسه ضامن می سازد، اما این طرح را در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود پیشنهاد می کنیم.

کد مطلب 2361811

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