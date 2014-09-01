به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در کارگاه آموزشی بین المللی تیر گفت: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حمل و نقل جاده ای نقش مهمی در ترانزیت بازی می کند و از سوی دیگر سازمان های بین المللی و تخصصی همچون ایرو (سازمان حمل و نقل جاده ای بین المللی) نیز، می باید همکاری های فعال تری را با کشورهای منطقه به خصوص اعضای اکو و کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و کشورهای عربی ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: استفاده از کارنه تیر به عنوان معتبرترین سند گمرکی و ترانزیتی باید بیش از پیش مورد توجه گمرکات قرار گیرد و در رفع مقررات دست و پاگیر مرزی و یکنواخت سازی رویه های گمرکی و حمل و نقلی گام های جدی برداشته شود.

وی تصریح کرد: بیشتر کشورهای منطقه به غیر از عراق و پاکستان، عضو کنوانسیون تیر هستند و از جهتی، حجم بالای تجارت بین کشورهای منطقه طبق آمار و ارقام گمرک، ضرورت برخورداری از یک رویه استاندارد و معتبر را می طلبد که ایمنی و امنیت را فراهم می سازد. البته در راستای تقویت همکاری میان گمرک و اتاق بازرگانی، اتاق ایران بسترهای لازم الکترونیکی را برای اتصال گمرک به سرور کارنه تیر جهت کسب اطلاعات لازم در مورد کارنه تیر و همچنین رصد موقعیت ماهواره ای همزمان کامیون ها را فراهم ساخته است.

به گفته شافعی، اجرای پروژه پیش اظهاری الکترونیکی تیر که مدتها است با همکاری سه جانبه اتاق، گمرک و ایرو در حال اجرا است، باید به طور کامل اجرایی شود و در این میان بدون شک اتاق ایران با افزایش سقف تضمینات کارنه تیر، از 50 هزار دلار به 60 هزار یورو حمایت می کند و این موضوع به شدت و حتی بیشتر از گمرک توسط اتاق مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: حمل و نقل چند وجهی تحت رویه تیر بین امارات، ایران و افغانستان باعث رونق و توسعه بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه راه اندازی سیستم رو- رو بین ایران و امارات مورد توجه بخش خصوصی ایرانی است و آماده بررسی چگونگی سرمایه گذاری مشترک با طرف های اماراتی است.

شافعی خاطرنشان کرد: استفاده از کارنه تیر پلاس اقدام مثبت دیگری در همکاری های مشترک اتاق و گمرک به حساب می آید و هرچند مسئولیت سنگینی را متوجه اتاق ایران به عنوان موسسه ضامن می سازد، اما این طرح را در بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود پیشنهاد می کنیم.