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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

زبردست خبرداد:

تجهیز ماشینهای سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز برای خدمات رسانی در بحران

تجهیز ماشینهای سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز برای خدمات رسانی در بحران

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز گفت: ماشین آلات سازمان خدمات موتوری شهرداری کلانشهر تبریز برای خدمات رسانی در زمان های بحران تجهیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زبردست صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: تمهیدات لازم برای مواقع بحرانی و فصول سرد و برفی تبریز اندیشیده شده است.

وی همچنین در ادامه بر لزوم آمادگی کامل برای مقابله با بحران های احتمالی در مواقع بحرانی و فصول سرد و برفی تاکید کرد.

زبردست از آمادگی تمامی ماشین آلات سازمان خدمات موتوری با تجهیز و نوسازی ماشین آلات مورد نیاز در مواقع بحرانی و فصول سرد و برفی خبر داد و افزود: این سازمان از هم اکنون خود را جهت رویارویی هرچه بهتر با حوادث غیر مترقبه به ویژه جهت ارائه خدمات بهینه در مواقع بحرانی و برفی شهر آماده می کند.

 

کد مطلب 2361819

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