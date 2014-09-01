فقط 11 قلم داروی ناباروری بیمه است/ ضرورت بیمه روشهای درمان ناباروری 

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد وثوق در برنامه «ره آورد» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه طبق بررسی های به عمل آمده 15 الی 20 درصد از زوج های ایرانی در سن باروری دچار مشکل ناباروری هستند، گفت: این رقم به علت این است که هنوز مطالعات کاملاً جامعی در این زمینه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه تنها مشکلی که دو نفر (زوجین) در آن دخالت دارند، ناباروری است، نه اینکه یکی از زوجین (خانم یا آقا) در قسمتی از بدنشان دچار مشکل مانند بیماریهای قلبی و عروقی باشند، افزود: در مشکل ناباروری، این زوجین هستند که به دلیل آزرده شدن از این مشکل، دچار مشکلات روحی و روانی، فشارهای خانوادگی، سرخوردگی و... می شوند که این امر سبب می گردد برخی از واکنش ها به صورت غیر منطقی و رفتارهای ناهنجار بروز کند.

معاون پشتیبانی و خدماتی تخصصی پژوهشگاه رویان، تنها بیماری که مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی و جسمی به دنبال دارد، ناباروری دانست و ادامه داد: بعضی وقتها زوجهای نابارور به علت فشار روانی خانواده و جامعه دچار ناهنجارهای رفتاری و مشکلات روحی و روانی و همچنین گرفتاری های اجتماعی می شوند.

وثوق با بیان اینکه در حال حاضر صرفاً تعداد محدودی از داروهای ناباروری تحت پوشش سازمانهای بیمه گر است، گفت: متأسفانه در حال حاضر هیچ روش درمانِ ناباروری، تحت پوشش سازمانهای بیمه گر نیست و تنها 11 قلم دارو تحت پوشش محدود سازمانهای بیمه گر است، ولی هنوز توفیق پیدا نکردیم روشهای درمان ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. علت آن این است که در بحث بودجه کشور که باید به حمایتهای لازم درمان این بیماران اعتبارات لازم داده شود، رقم خاصی به این امر اختصاص داده نشده اما در دولت یازدهم قسمتی از هزینه درمان ناباروری در بخش دارو زیر پوشش محدود سازمانهای بیمه گر قرار داده شده است.

معاون پشتیبانی و خدماتی تخصصی پژوهشگاه رویان در پایان افزود: امیدواریم در بودجه 94 توجه ویژه ای برای رفع معضلات اجتماعی و مشکلات زوجین شود و اعتبارات لازم را منظور کنند تا دولت بتواند سازمانهای بیمه گر را مجبور کند که هزینه های درمان ناباروری را تحت پوشش قرار دهند که اگر این کار صورت نگیرد ما اتفاقی در آینده شاهد نخواهیم بود. بنابراین انتظار ما این است که حداقل یک دوره درمان پیشرفته ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اتفاقی که در خیلی از کشورهای جهان در حال انجام است.