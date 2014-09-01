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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۱:۵۷

به مناسبت هفته دولت/

20 پژوهشسرای دانش آموزی در آذربایجان شرقی با اعتبار 10 میلیارد ریالی افتتاح شد

20 پژوهشسرای دانش آموزی در آذربایجان شرقی با اعتبار 10 میلیارد ریالی افتتاح شد

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از افتتاح 20 پژوهشسرا در استان با اعتبار 10 میلیارد ریالی همزان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی قبل از ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از کارمندان بازنشسته این اداره کل گفت: پیش از این 18 پژوهش سرای دانش آموزی در استان وجود داشت که همزمان با هفته دولت20 پژوهش سرای دانش آموزی دیگر در نقاط مختلف افتتاح شد.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش پویا و کارآمد نیازمند استفاده از ظرفیت های علمی بوده و برنامه های خرد باید مطابق با سیاست های کلان آموزشی باشد.

پاشایی با اشاره به هدف این اداره کل برای بالا بردن سطح کیفی آموزش در مدارس گفت: مهم ترین بحث در اموزش و پرورش تکریم جایگاه و منزلت معلم بوده و هر معلم و همکار فرهنگی باید از طرف مدیر و مسئول مربوطه در هر جایگاهی که قرار دارد مورد تکریم واقع شود.

وی همچنین در خصوص مبارزه با بی سوادی در استان نیز گفت: باسوادی هر کشوری برابر با فقر کمتر بوده و تمامی معاونان و مسئولان شهرستان ها در پی اجرای طرح های باسواد کردن دانش آموزان و اولیای آن ها هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: افزایش انگیزه تحصیل دانش آموزان ،افزایش انگیزه تدریس معلمان جز در سایه دلسوزی و تلاش خیرخواهانه محقق نمی شود.

وی در خصوص مسابقات ورزشی دانش اموزی کشور به میزبانی تبریز و همچنین مسابقات فرهنگی و هنری کشور گفت: اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارتی و اجرایی بسیار جدی بود و امید است در آینده قدم هایی این چنین مثبت و فعال برداشته شود.

کد مطلب 2361841

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