نمایندگان ایران با پیروزی آغاز کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد؛ ملی پوشان اسنوکر ایران در اولین روز از مسابقات اسنوکر شش توپ قهرمانی جهان موفق شدند به دو پیروزی با ارزش دست یابند.

حسین وفایی موفق شد با نتیجه 5 بر یک هونگ چونگ مینگ ازچین تایپه را از پیش رو بردارد. امیر سرخوش نیز با اقتدار و با نتیجه 5 بر صفر از صد حریف هندی خود شیوام آرورا گذشت و احسان حیدری نژاد با نتیجه 3 بر 5 مغلوب محسن بوکشیشا از کشور قطر شد.

در نخستین روز از مسابقات اسنوکر قهرمانی شش توپ جهانی نمایندگان اسنوکر ایران در سه مسابقه دیگر به مصاف حریفان جهانی خود می روند، برنامه رقابت ها به شرح زیر است:

حسین وفایی – مایکل وایت (ولز) ساعت 17:30 به وقت تهران

امیر سرخوش – رابرت میلکینز (انگلیس) ساعت 15:00 به وقت تهران

احسان حیدری نژاد – رایان دی (ولز) ساعت 12:30 به وقت تهران

لازم به ذکر است مسابقات قهرمانی اسنوکر جهان از صبح امروز با شرکت 48 بازیکن در بانکوک تایلند آغاز شد و 16 بازیکن برتر جهان در این رقابتها حضور دارند. این رقابتها در هشت گروه مقدماتی برگزار می‎شود و پانزدهم شهریورماه به پایان خواهد رسید.