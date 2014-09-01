اجرای حسین علیزاده در نیاوران لغو شد/ تالار وحدت میزبان جدید کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان فرزین با اعلام این خبر افزود: ما از مدت‌ها پیش جهت اجرا در کاخ نیاوران با مدیریت این مجموعه در حال مذاکره و بررسی بودیم و هر 2 طرف بسیار مشتاق بودند که مجدداً و پس از سال‌ها وقفه اجراهایی متناسب با فضای این مجموعه طراحی و انجام پذیرد و طبیعتاً کنسرت استاد علیزاده بهترین گزینه برای آغاز محسوب می‌شد؛ چرا که از یک سو مقام والای ایشان در موسیقی ایرانی بهترین نمونه میراث معنوی فرهنگی کشورمان را به نمایش می‌گذاشت و از سوی دیگر یادآور خاطره کنسرت به یادماندنی این هنرمند کشورمان به همراهی استاد بزرگ دودوک ژیوان گاسپاریان در سال ۸۲ در همین محل بود که با نام «به تماشای آب‌های سپید» منتشر شد و تا نامزدی جایزه جهانی «گرمی» پیش رفت.

وی توضیح داد: تمامی توافق‌ها و اقدامات اولیه برای این اجرا انجام شد و در این بین سازمان میراث فرهنگی نیز تعامل و همکاری خوبی با ما انجام داد که نمود بیرونی آن حضور معاونت میراث در جلسه مطبوعاتی مربوط به این اجرا و اعلام حمایت وی از اجرای موسیقی در فضاهای میراث و از جمله کاخ نیاوران، قلعه فلک الافلاک خرم آباد و حافظیه شیراز در ارتباط با تور کنسرت استاد در همین پروژه بود. این حمایت‌ها و همکاری‌ها ما را دلگرم‌تر کرد ولی نهایتاً و پس از اخذ مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متاسفانه اداره اماکن نیروی انتظامی به ما اعلام کرد که فعلاً برای اجراهای فضای باز مجوز صادر نخواهد کرد و پیگیری‌های همکاران ما و مسئولین حراست مجموعه نیاوران برای اخذ این مجوز به جایی نرسید و نهایتاً تیم برگزار کننده به واسطه ضیق وقت و نبود مهلت کافی برای تبلیغات و فروش بلیت علیرغم میل باطنی مجبور به تغییر مکان این کنسرت به تالار وحدت شد.

تهیه کننده و مدیر هنری تور کنسرت های «نغمه ای در پرده ای» در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اجراهای دیگر این تورهای موسیقایی بیان کرد: از سال ۱۳۸۹ تا کنون 2 دوره از تورهای بداهه‌نوازی استاد علیزاده در 14 شهر کشور برگزار شده و در این دوره از هفته آخر مردادماه به شهرهای شهرکرد، آباده، سنندج، همدان و اراک سفر کرده‌ایم و برای اجرای بعدی نیز به خرم‌آباد خواهیم رفت. خوشبختانه و همان‌گونه که از مردم با فرهنگ سراسر ایران انتظار می‌رفت کنسرت‌ها در همه این شهر‌ها با استقبال بسیار خوبی مواجه شده تا حدی که در اکثر آن‌ها پتانسیل تمدید نیز وجود داشت که متاسفانه به واسطه فشردگی برنامه‌های تور امکان آن مهیا نشد.

فرزین با بیان اینکه این تور کنسرت پس از اجرا در دهم و یازدهم‌ماه در شهر خرم‌آباد، در سیزدهم و چهاردهم شهریورماه در کرمانشاه برگزار می‌شود، افزود: در بیست و یکم و بیست و دوم شهریورماه مهمان تالار وحدت تهران خواهد بود و در آخر با اجراهای اصفهان (۲۴ و ۲۵ شهریورماه) و شیراز (۲۷ و ۲۸ شهریورماه) به کار خود پایان خواهد داد.

وی اظهار امیدواری کرد با ایجاد امکان کنسرت در فضای حافظیه بنا بر موافقت و اعلام حمایت سازمان میراث فرهنگی در ضمن هماهنگی با دیگر سازمان‌ها و نهادهای ذیربط شهر شیراز، تیم اجرایی و هنرمندان بتوانند به بخشی از همکاری دلپذیر خود با سازمان میراث فرهنگی جامه عمل بپوشانند و امیدوار باشند با رفع موانع قانونی موجود، اجرای چنین موسیقی‌های فاخری را به زودی در سطح دیگر اماکن میراث فرهنگی و به‌ویژه کاخ نیاوران که در این زمینه از سابقه درخشانی برخوردار است، شاهد باشند.