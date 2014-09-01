هزینه جهیزیه به هزار نوعروس تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، خالد سیار قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ارزش این کمک ها 15 میلیارد و 800 میلیون ریال بوده است.

وی افزود: این کمک ها از محل اعتبارات دولتی و کمک های مردمی(خیرین نیکوکار) پرداخت شده است.

سیار ادامه داد: این نهاد آماده جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین نیکوکار برای تامین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت است.

مديرکميته امداد امام خميني(ره) شهرستان مراغه نیز در این گفتگو با اشاره به تامین کمک هزینه جهیزیه 21 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد شهرستان مراغه توسط یک موسسه خیریه گفت: موسسه خیریه دستهای مهربان که با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست فعالیت دارد بخشی از هزینه جهیزیه 21 نوعروس تحت پوشش کمیته امداد این شهر ستان را به مبلغ 315 میلیون ریال تامین کرد.

ايوب هاشميان ادامه داد: علاوه بر مبلغی که این موسسه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهداء کرد مبلغ 105 میلیون ریال نیز از طرف کمیته امداد این شهرستان به آنان اهداء شد.

هاشمیان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری به 50 نوعروس در مراغه جهیزیه اهدا شده، اظهار داشت: ارزش جهیزیه های اهدا شده یک میلیارد ریال بوده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان مراغه با بیان اینکه 80 نوعروس تحت پوشش این نهاد در نوبت دریافت جهیزیه هستند از خیران خواست در تامین جهیزیه خانواده های تحت پوشش و نیازمند مشارکت داشته باشند.