  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۳:۰۳

حسینی اراکی:

78 میلیارد ریال برای مرمت و تجهیز مساجد استان کرمانشاه اختصاص یافت

78 میلیارد ریال برای مرمت و تجهیز مساجد استان کرمانشاه اختصاص یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از اختصاص 78 میلیارد ریال منابع جهت ساخت و مرمت و تجهیز مساجد استان خبر داد و گفت: این کار بر اساس درخواست نیاز مساجد صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر حسینی اراکی صبح دوشنبه در همایش تکریم امامزادگان که در حرم مطهر امامزاده حسن (ع) بخش حمیل برگزار شد، اظهار داشت: درک ولایت و تبعیت از امامان و سیره و روش آنها برای ما نعمت بزرگی است.

وی با بیان اینکه 5 ذیقعده به عنوان روز ملی تکریم از امامزادگان در تقویم به ثبت رسیده است، افزود: با توجه به دستورالعمل سازمان، امسال امامزاده حسن (ع) به عنوان امامزاده شاخص در استان کرمانشاه معرفی شده است.

حسینی اراکی گفت: در بخش عمرانی 26 بارگاه امامزاده در استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری در دستور کار ساخت، تعمیر و تجهیز قرار گرفته که در نوع خود بی نظیر است.

وی همچنین از اختصاص 78 میلیارد ریال منابع جهت ساخت و مرمت و تجهیز مساجد استان خبر داد و افزود: این کار بر اساس درخواست نیاز مساجد صورت می گیرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه گفت: در ماه های رجب، شعبان و رمضان 33 هزار فقیر را اطعام کردیم، ضمن اینکه در حوزه اعزام مبلغ نیز رتبه اول کشور را در اختیار داریم.

حسینی اراکی افزود: همچنین ما در سال گذشته توانستیم 11 هزار و 200 هکتار از اراضی موقوفه ای استان را احیا کنیم.

وی در پایان حرم امامزادگان را پناهگاه و مامن امن مردم دانست و بر لزوم تکریم و احترام امزامزادگان تاکید کرد.

کد مطلب 2361861

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه