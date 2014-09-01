  1. دين، حوزه، انديشه
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن ستاد آجا برگزار می شود

اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن ستاد آجا برگزار می شود

مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خواهران شاغل، همسران و فرزندان ستاد آجا با حضور فرماندهان و مسئولان 12 شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه خواهران شاغل، همسران و فرزندان ستاد آجا، با حضور فرماندهان، مسئولان و صد ها تن از خواهران شاغل، همسران و فرزندان و عاشقان قرآن کریم چهارشنبه 12 شهریور برگزار می شود. 

در این مراسم که در مسجد نور الزهرا(س) واقع در شهرک شهید رسولی ستاد آجا برگزار می شود، حجت الاسلام سیدجواد بهشتی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور قرآنی سخنرانی می کند.

این مراسم در اتوبان شهید بابایی، روبروی باغ پرندگان، جنب دانشگاه عالی دفاع ملی، شهرک شهید رسولی ستاد آجا، مسجد نورالزهرا(س) برپا می شود.

کد مطلب 2361882

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