تکریم مقام و منزلت امامزادگان وظیفه ای دینی است/ ادای دین به پیشگامان ترویج فرهنگ و معارف شیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این پیام به این شرح است: پنجم ذی القعده روز ملی بزرگداشت امامزادگان عظیم الشأن که در ایام دهه کرامت در سطح کشور برگزار می شود اقدامی ارزنده برای معرفی سیره و شخصیت امامزادگان و تبیین معارف شیعی و تکریم مودت اهل بیت(ع) است.



بی تردید امامزادگان ظرفیت عظیمی برای ایران اسلامی و جهان اسلام به شمار می روند و بهره مندی از این ظرفیت به منظور تبیین حقایق جهان اسلام و معارف اهل بیت(ع) و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن می تواند انقلاب اسلامی و نظام را در برابر هجمه گسترده دشمن بیمه کند.



یکی از تأکیدهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است. طی سالهای اخیر بحمدالله منویات معظم له محور و مبنای و سرلوحه فعالیت های مختلف سازمان اوقاف در بقاع متبرکه امامزادگان بوده است و در این راستا به فضل خدا توفیقاتی هم حاصل شده است.



امروز دیگر این یقین برای مردم عزیز ایران اسلامی حاصل شده است که وجود بقاع متبرکه و مزار مطهر این عزیزان جزئی از تاریخ ، هویت و فرهنگ این سرزمین کهن و پاسداشت مقام و منزلت امامزادگان به منزله تعظیم و تکریم پیامبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت است.



شایسته است ، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت ها، اقدامات و خدمات هیئت های امناء و خادمین امامزادگان و بقاع متبرکه در سراسر کشور ، این روز مبارک را به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض نمایم.



امید است در پرتو عنایات حق تعالی و توجهات حضرت ولی عصر(عج) و ذراری اهل بیت عصمت و طهارت روز به روز شاهد شکوفایی و رونق بقاع متبرکه امامزادگان و پرتوافشانی این مضاجع منور در سرزمین عزیز ایران اسلامی باشیم.