نمایشگاه انرژی ایران در هرات بستری برای صدور گاز به افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با درخواست از حضور ویژه بخش خصوصی استان خراسان رضوی نسبت به حضور در نخستین نمایشگاه تخصصی انرژی، صنعت و ساختمان ایران در هرات افغانستان با همکاری شرکت مدیریت رویدا و تجارت آرسا به عنوان مجری این رویداد نمایشگاهی اظهار کرد: هرگونه رشد و توسعه اقتصادی در کشور افغانستان به منزله رشد در کشور ما به خصوص در استان خراسان رضوی و بالعکس است.

وی از توافقات انجام شده بین دو استان هرات و خراسان رضوی خبر داد و گفت: مهم‌ترین توافق تشکیل کمیسیون همکاری بین دو استان بود که در این بخش حوزه صنعت نمایشگاهی و حضور فعال بخش خصوصی در نمایشگاه های هرات نیز بیش از پیش تاکید شده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری خراسان رضوی مبحث مهم بعدی را تشکیل کنوانسیون صدور خدمات فنی و مهندسی به افغانستان دانست و گفت: طی تشکیل این کنوانسیون در تمامی بخش‌ها از جمله برق، ساختمان، صنعت و بخش‌های دیگر توانمندی‌های خوبی ایجاد شده و آمادگی لازم را برای سرمایه‌گذاری در هرات داریم.

وی در ادامه با اشاره به توجه استان خراسان رضوی به برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در کشور افغانستان در حوزه‌های صنعت، ساختمان و مواد غذایی کشاورزی، و دامی و به ویژه انرژی تصریح کرد: خوشبختانه موفق به دریافت مجوز برای برگزاری نمایشگاه استان در هرات شدیم که امیدواریم نمایشگاهی قوی و در سطح توان شرکت‌های دو کشور برگزار شود.

رسولیان با بیان اینکه در بخش فنی‌وحرفه‌ای، خراسان رضوی آمادگی لازم را دارد که افراد را در بخش‌های خدماتی صنعتی آموزش دهد افزود: در بخش انرژی‌های خورشیدی و برق تفاهم‌نامه‌ای امضاء شده است که به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم که برگزاری این نمایشگاه ها با همکاری شرکت مدیریت رویداد و تجارت آرسا به عنوان مجری برگزیده سازمان توسعه تجارت ایران می تواند تاثیر بسزایی در توسعه افغانستان و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش های تخصصی داشته باشد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در بخش کاهش هزینه‌ها تلاش‌های زیادی انجام شده تا بتوانیم هزینه‌های صادرات کالا و حمل‌ونقل را کاهش دهیم و توانستیم عوارض متقابل دریافتی و بازارچه‌ای را به صفر برسانیم که امیدواریم در کشور افغانستان هم چنین کاهش‌هایی را داشته باشیم.

وی در مورد توافقات راه‌آهن با استان هرات خاطرنشان کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران توافق کرده‌است که امسال تا رتبه صفر مرزی را کامل کند و در تلاشیم تا بتوانیم توافقات مربوط به راه‌آهن را نهایی کنیم و با کمک دولت افغانستان خط راه آهن مشهد- هرات را داشته باشیم.

رسولیان در پایان این نشست خبری گفت: نمایشگاه‌های ایران-هرات، نمایشگاه تخصصی انرژی، صنعت و ساختمان جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت مدیریت تجارت و رویداد آرسا در هرات افغانستان از 29 مهر ماه الی 1 آبان ماه و نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع کشاورزی و امور دامی ایران از 4 الی 8 آذر با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در محل تالار جلاالدین محمد بلخی در هرات برگزار می شود.