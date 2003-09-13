بوش از همه كشورها خواست اين كشور را دربازسازي عراق ياري دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "جرج بوش" رئيس جمهورآمريكا امروز ازهمه كشورها خواست در قالب نيروهاي حافظ صلح چند مليتي كه با نظارت سازمان ملل و فرماندهي آمريكا در عراق حضور پيدا خواهند كرد، آمريكا را در بازسازي اين كشور ياري كنند.

بوش گفت: " كالين پاول وزير امور خارجه ديداري را با حضور كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در ژنو ترتيب خواهد داد تا از وزراي خارجه چهار عضو ديگر دائمي شوراي امنيت بخواهد ازپيش نويس قطعنامه آمريكا براي استقرار نيروهاي چند مليتي در عراق حمايت كنند."

رئيس جمهورآمريكا با اشاره به اينكه سومين لشگرپياده نظام به تازگي ازعراق بازگشته است، گفت :" هيچ ملت آزادي نمي تواند نسبت به هرج و مرج و مدنيت بي تفاوت باشد. تروريست ها در عراق به ملل متمدن حمله مي كردند و براندازي آنان از امور فوري و مهم بود."

گفتني است بعضي ازاعضاي دائم شوراي امنيت به اين علت كه آمريكا از كشورهاي ديگر درخواست پول و سرباز كرده اما درعوض قدرت نظامي، سياسي واقتصادي لازم را به آنان نداده است، برخورد سردي با پيش نويس قطعنامه آمريكا كرده اند.

"دومينيك دو ويلپن" وزير امورخارجه فرانسه در گفتگو با روزنامه فرانسوي زبان لوموند گفت: " سياست هاي آمريكا در عراق، واشنگتن را وارد دور تسلسلي خواهد كرد كه بازگشتي درآن نيست."

دو ويلپن افزود: "دولت موقت عراق بايد ظرف يك ماه تعيين شود و پيش نويس قانون اساسي اين كشور نيز بايد تا پايان سال آماده گردد."





