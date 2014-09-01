به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها و دانش آموزان تهرانی، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در نظر دارد در شهریور ماه سال جاری از متقاضیان ادامه تحصیل در هنرستانها بدون مراجعه حضوری ثبت نام به عمل آورد.

لازم به ذکر است؛ خانواده‌های تهرانی می‌توانند از 15 تا 22 شهریور ماه جاری با مراجعه به دبیرستان محل تحصیل خود و دریافت کد کاربری و مراجعه به سایت www.fahak.tedu.ir و مشاهده شرایط ثبت نام، نسبت به ادامه تحصیل در هنرستانها به انتخاب رشته و هنرستان محل تحصیل خود اقدام کنند.