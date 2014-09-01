توافق جمعی دستگاه های مرتبط با سفر در امر ساماندهی گردشگران عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جلسه کارگروه ساماندهی گردشگران زیارتی که در محل مجموعه فرهنگی، تاریخی سعد آباد برگزار شد؛ مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان در مقام ریاست جلسه در جمع مقامات و مسئولین ارشد دستگاه های عضو کارگروه که با هدف ساماندهی گردشگران و زائران عراقی گرد هم جمع شده بودند؛ گفت: با اشتراک نظر نگاه ملی و هماهنگی های لازم بین دستگاه های عضو در این کارگروه بر این باوریم که مسیر روشنی پیش روی ساماندهی گردشگران و زوار عراقی وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از گردشگران ورودی به کشور، عراقی هستند باید رویکردی اتخاذ شود تا به بهترین شیوه و با برنامه ریزی های همه جانبه دستگاه های مرتبط بتوان خدمات شایسته ای در این خصوص داشته باشیم.

رحمانی موحد در خصوص هدف برگزاری کارگروه مذکور گفت: از آذر ماه سال 92 که تشکیل این کارگروه در دستور برنامه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفت اهداف آن با موضوعات«اجرایی نمودن اوامر و تاکیدات مقامات عالی نظام درخصوص ساماندهی گردشگران زیارتی ورودی از عراق»، « ساماندهی امور زائرین با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه»، « توسعه کمی ورود گردشگران عراقی، رعایت کامل تکریم و جلب رضایت آنان»،« ساماندهی سفر گردشگران زیارتی عراقی و ارائه خدمات مناسب حداکثری به آنان»، «تعیین و تشریح وظایف و تکالیف دستگا ههای مرتبط و ایجاد زمینه تعامل و هم افزایی نهاد های ذیربط در جهت بهبود وضعیت خدمات رسانی و جذب حداکثری گردشگران و زوار عراقی» و «توجه و برنامه ریزی در مورد نیاز های فرهنگی زائرین» دنبال شد.

معاون گردشگری افزود: تدابیری اتخاذ گردیده تا بهره مندی مناسب از ظرفیت های معنوی و فرهنگی کشورمان به عنوان پیوند راهبردی میان شیعیان عالم در برنامه های زیارتی گردشگران عراقی ورودی به ایران صورت گیرد.

وی بیان داشت: مشارکت دستگاه های ذیربط جهت حل معضلات و مشکلات فراروی این دسته از گردشگران امری بدیهی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متعهد به ایجاد هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر ارگان های متولی شده است.

وی با بیان اینکه کمک به بهبود و توسعه زیرساخت های گردشگری و اقامتی کشور بویژه در حوزه گردشگران زیارتی از عراق در دستور کار این کارگروه قرار گرفته است گفت: برنامه ریزی مناسب جهت توسعه زیرساخت ها و بهبود مراکز اقامتی باعث برقراری ارتباط هر چه بهتر دو کشور ایران و عراق می گردد که خود به توازن در تبادلات گردشگری فی مابین کمک شایانی خواهد کرد.

برنامه ریزی مناسب جهت حفظ و توسعه بازار عراق با توجه به جایگاه و رتبه برتر این کشور به لحاظ ورود گردشگران خارجی به ایران از جمله تاکیداتی بود که معاون گردشگری در این جلسه به آن اشاره نمود و افزود: نگاه به امر گردشگری نمی تواند به صورت بخشی باشد بلکه نیاز به نگاه ملی وجود دارد و توفیق در این امر با تجلی در امور تمامی دستگاه های متولی حاصل گردیده و منجر به ارتقای سطح گردشگری کشور می شود.

رحمانی موحد اظهار کرد: برنامه های مدونی در خصوص ساماندهی گردشگران عراقی در مرزها ترتیب داده شده تا این دسته از گردشگران به صورت گروهی و نه انفرادی به کشور عزیزمان سفر نمایند و از ظرفیت های معنوی و سیاحتی ایران بهره مند گردند و با خاطری خوش به کشور خود بازگردند.

وی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی هماهنگ کننده خدمات به گردشگران از تک تک اعضای دستگاه های مرتبط با سفر در امر ساماندهی گردشگران ورودی تشکر و قدردانی می کند و همه اعضا را به تعامل و همکاری های بیشتر با کارگروه ترغیب می نماید.

در این جلسه تمامی دستگاههای عضو درخصوص توافقات صورت گرفته در امر ساماندهی گردشگران زیارتی ورودی به ایران به ویژه زائران عراقی اظهار نظر نموده و جمع بندی نهایی چهار جلسه این کارگروه نیز به تایید تمامی اعضای عضو رسید.