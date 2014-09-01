تشریح خدمات بهداشتی در طرح تحول نظام سلامت/ ارائه خدمات سلامت در حاشیه شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری در هفتاد و هشتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور که روز دوشنبه در محل دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، جلوگیری از مرگ زود هنگام، جلوگیری از ابتلا به بیماریهای غیر واگیر و اصلاح سبک زندگی را از اهداف حوزه بهداشت عنوان کرد و گفت: یکی از استراتژی های اصلی این حوزه تغییر در منابع مالی و خرید خدمت، تغییر در چگونگی ارائه خدمات و همچنین تغییر در سازمان دهی و مدیریت است.

وی یکی از برنامه های اصلی این حوزه را اجرای برنامه یزشک خانواده در سطح روستا و شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر بیان کرد و افزود: ارائه خدمات سلامت به حاشیه شهرها و اجرای پزشک خانواده در شهرهای 10 تا 50 هزار نفر از دیگر برنامه های حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت است.

سیاری به تامین مالی و منابع از سوی دولت، مجلس و وزیر بهداشت اشاره کرد و افزود: روسای دانشگاه های علوم پزشکی باید با ایجاد تغییر در برنامه ها و مدیریت در حوزه سلامت و ارائه برنامه های کاربردی بتوانند از این منابع به نحو احسن در جهت ارائه خدمات بهداشتی هر چه بهتر به مردم اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 2000 خانه بهداشت در حال ساخت است، گفت: تغییر و تجهیز مراکز بهداشتی، درمانی و بهبود وضعیت محل زیست پزشکان برای پزشکان خانواده از دیگر موارد دیده شده در طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت است.

معاون وزیر بهداشت بر ضرورت تامین نیروی انسانی لازم و آموزش دیده برای اجرای هر چه بهتر این طرح تاکید کرد و گفت: روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور باید در جهت آموزش نیروی انسانی خود کوشا باشند تا بتوانند خدمات بهتری را به مردم ارائه کنند.

سیاری در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد عدالت دسترسی به خدمات در جامعه، مشارکت مردم و همکاری های بین بخشی تاکید کرد و افزود: باید در این طرح بتوانیم مردم را در جهت خود مراقبتی توانمند کنیم.

وی از عوامل ابتلا به دیابت، چربی و فشار خون را کم تحرکی دانست و افزود: به منظور جلوگیری از ابتلا به این بیماریها و افزایش تحرک در افراد جامعه لازم است فرهنگ سازی در مردم صورت گیرد که خود این فرهنگ سازی می تواند از مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت شروع شود تا به مردم در جهت خود مراقبتی آموزش داده شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در ادامه از طراحی و اجرای کارت سلامت ایرانیان خبر داد و گفت: این کارت می تواند در شناسایی عوامل خطر ساز سلامت در هر فرد راهنمای خوبی برای پزشکان و بیماران باشد.