دهه کرامت فرصتي براي تبيين بيشتر موضوع امامت و ولايت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ظهر دوشنبه در جمع مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان افزود: تمام برنامه هاي دهه كرامت بايد محتوا محور باشد تا زمينه عمل به معارف رضوي در مخاطبان فراهم شود.

وی همچنین اظهارداشت: در دهه کرامت باید توجه ویژه ای به ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی رضوی به ویژه در میان دختران صورت گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: تبیین فلسفه عفاف و حجاب و ارتقای عزت نفس و هویت در دختران از اصول اساسی برنامه ها در دهه کرامت باید باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تبیین فرهنگ و سیره رضوی در جامعه تاکید کرد و افزود: دهه كرامت فرصتي برای ایجاد پیوند مستحکم جوانان و نوجوانان با قرآن، ائمه اطهار (ع) و تبیین فرهنگ قرآنی است.

گلمیرزاده بیان داشت: توجه به اهل بيت (ع) و شناسايي شخصيت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه (س)، ترويج و نهادينه كردن ارزش هاي موجود در سنت و سيره امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) از اهداف و اولويت هاي برنامه هاي دهه كرامت است.

وی همچنین با بیان اینکه جشن هاي دهه كرامت بايد موجب ايجاد فضاي نشاط و شادابي در جامعه شود، گفت: این دهه فرصت مناسبی برای ایجاد نشاط و شادی معنوی در جامعه است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: ترویج فرهنگ و ادبیات رضوی باعث نشر و تقویت مبانی تعمق و تفکر معنوی در جامعه ایران اسلامی می شود.

وی افزود: فضاسازی جامعه با اصول و ارزش‌های اسلامی برگرفته از سیره ائمه معصوم (ع) باعث جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنان دین اسلام خواهد شد.

گلمیرزاده در ادامه بر لزوم اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، تلاش در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی و حوزه جنگ نرم، تقویت همبستگی و وحدت اسلامی، هم افزایی بصیرت فرهنگی و نشر بیداری اسلامی، ایجاد نشاط اجتماعی و همگرایی ملی در جامعه تاکید کرد.