مهلت ثبت نام در چهارمین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر،شبیر دائمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: زمان ثبت نام در این جشنواره دیگر تمدید نخواهد شد و 11 شهریور آخرین مهلت ثبت نام در چهارمین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان است.

وی از وبلاگ نویسانی که ثبت نامشان به طور ناقص انجام شده است خواست که با توجه به قوانین جشنواره هر چه سریعتر نسبت به رفع نقص و تکمیل ثبت نام خود اقدام کنند.

دائمی تصریح کرد: آثاری مورد ارزیابی قرار می گیرند که در فاصله زمانی اول فروردین ۹3 تا 11 شهریور ۹3 تولید شده باشند و مطالب کپی شده و یا آثار تولید شده در خارج از بازه زمانی مذکور، در مرحله داوری جشنواره شرکت داده نخواهد شد.

دائمی در خصوص موضوعات جشنواره چهارم وبلاگ نویسی گرگان گفت: عنوان کلی جشنواره "گرگان شهرمهربان "است که شرکت کنندگان می بایست در شش موضوع مرتبط با این عنوان به ارسال مطالب خود بپردازند.

دبیر جشنواره وبلاگ نویسی گرگان موضوعات اصلی جشنواره را فرهنگی و گردشگری شامل فرهنگ بومی گرگان ، بافت تاریخی و معماری، اماکن گردشگری، بناهای تاریخی مذهبی، جاذبه های طبیعی، عناصر تاریخی گرگان ، آداب و رسوم، آئین ها، گویش ها ، بازی های محلی، صنایع دستی ، اقتصاد و گردشگری ، خانواده و سبک زندگی ، رسانه های گرگان ، هنر در گرگان ، گرگان از نگاه من زیرساختهای توسعه گرگان شامل کشاورزی و صنعت گرگان ، توسعه شهری همچون توسعه پارک ها و فضای سبز و زیباسازی شهر و ترافیک و مدیریت شهری و ساخت و ساز، سرمایه گذاری، حمل و نقل و ارتباطات همچون توسعه راهها و جاده های برون شهری، توسعه دانشگاه ها و آموزش عالی، صنعت، بهداشت و درمان، محیط زیست و منابع طبیعی، اقتصاد و تجارت ، جاذبه های گردشگری گرگان ، رفاه اجتماعی و توسعه ، توسعه موزون ، نقش نخبگان و فرهیختگان در توسعه گرگان ورزش گرگان شامل پتانسیل و وضعیت رشته های مختلف ورزشی در گرگان، معرفی تیم های ورزشی و مشاهیر گرگان شامل مشاهیر و نام آوران پیشین یا معاصرگرگان، شهدا و ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس، خیرین و نیکوکاران، افراد تلاشگر، شهروندان فداکار، چهره های تاثیرگذار اجتماعی فرهنگی ورزشی و نامه ای به شهردار یا اعضای شورای شهر (در حوزه های گوناگون اجتماعی مرتبط با مدیریت شهری) ذکر کرد.

وی گفت: امسال بخش ویژه ای با عنوان راهکارهای تحقق شعار سال 93 { اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی }به موضوعات جشنواره اضافه شده است.

وی اظهار کرد: علاقمندان به شرکت در این جشنواره می توانند تا 11 شهریور93 با مراجعه به وب سایت جشنواره به نشانی gorganblog.ir و اطلاع از قوانین در نظر گرفته شده، با ثبت مطالب مرتبط با موضوعات جشنواره در این رقابت شرکت کنند.

شبیر دائمی گفت: سه داور انتخاب شده از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و دبیرخانه جشنواره جهت قضاوت و ارزیابی آثار جهت شفاف سازی بیش از پیش کار، طی روزهای آینده معرفی خواهند شد.

چهارمین جشنواره وبلاگ نویسی گرگان با عنوان «گرگان شهر مهربان » توسط سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان با هدف گرامیداشت روز گرگان و ترویج فرهنگ گرگاندوستی ، استفاده از فضای مجازی در جهت معرفی گرگان ، تحقق بخشی از اهداف شهر الکترونیک گرگان ، سوق دادن وبلاگ نویسان در جهت پرداختن به موضوعات مرتبط با گرگان ، ارتقاء کیفیت وبلاگهای گرگانی و ایجاد روحیه رقابت سالم میان آنها و تبیین اهمیت و کارکردهای وبلاگ نویسی برگزار می شود.