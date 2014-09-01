اجرای مرحله دوم پایانه صادراتی بخش خصوصی در مهران

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری ظهر دوشنبه در مرز مهران اظهار داشت: ایلام در کنار امنیت مطلوب مرزی، دسترسی خوبی به بازارهای هدف عراق و کشورهای منطقه دارد که باید بازرگانان ایلامی و ایرانی از این فرصت برای گسترش فعالیت های اقتصادی و صادرات کالا و خدمات بیشترین استفاده را داشته باشند.

وی بیان داشت: مرحله اول طرح پایانه صادراتی در مرز مهران اجرایی شد و این طرح، شامل آسفالت فضای محوطه برای استقرار کامیون های حامل کالاهای صادراتی، رستوران، نمازخانه، خوابگاه رانندگان، سرویس های بهداشتی، امکانات و تجهیزات اداری، نصب سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری متصل به گمرک برای نوبت دهی کامیون های حمل کالا و بار به عراق راه اندازی شده است.



نصیری یادآور شد: اجرای مرحله دوم این طرح با هدف ایجاد سردخانه، انبار کالا، جایگاه سوخت و... در نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: تلاش می شود حجم صادرات در این مرز گسترش یابد و در سال جاری نیز 265 میلیون دلار کالا از خروجی بین المللی مهران به عراق صادر شده که این کالاها شامل سیمان، انواع کاشی، مصالح ساختمانی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی ، سرامیک، و میوه و تره بار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام تاکید کرد: گسترش زیرساخت های تجاری و آسان سازی ارائه خدمات به فعالان حوزه بازرگانی خارجی در پایانه مرزی مهران باعث رونق و شکوفایی اقتصاد استان و حتی کشور خواهد شد.

وی افزود: برنامه های دیگری به منظور تقویت زیرساخت های صادراتی ایلام از جمله راه اندازی سایت دائمی نمایشگاه های بین المللی نیز در دست اقدام است که بهره برداری از این طرح به رونق صادرات استان کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: 215 فرصت صنعتی و معدنی برای سال 93 از سوی وزارت صنعت، معادن و تجارت معرفی شده که با توجه به شرایط مناسب مرز بین‌المللی مهران و علاوه بر آن وجود شهرک‌های صنعتی فعال، استان ایلام ظرفیت مناسبی برای احداث واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی در گروه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و کانی‌های غیر فلزی دارد.