طرح همکدی استان فارس چهارشنبه اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح مذکور در 101 مرکز شهری و 467 مرکز روستایی در سطح شهرستان های آباده، ارسنجان، استهبان، اقلید، بوانات، پاسارگاد، جهرم، خرامه، خرم بید، خنج، داراب، رستم، زرین دشت، سپیدان، سروستان، فراشبند، فسا، فیروزآباد، قیروکارزین، کازرون، گراش، لار، لامرد، مرودشت، مهر، نورآباد، نی ریز و کوار انجام می شود.

در این طرح عدد 3 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های شیراز و عدد 4 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های کازرون، مرودشت و آباده و عدد 5 به شماره های مشترکین مراکز زیر مجموعه PC های لار، فسا و جهرم اضافه می شود.

مشتركين مي توانند از طريق تماس با سامانه 3200 و يا با مراجعه به پورتال شركت مخابرات استان به آدرس www.shiraztel.co.ir از شماره هاي جديد اطلاع يابند.

سهولت در ارتباطات درون استانی با هزینه کمتر و تماس تلفنی در سراسر استان بدون گرفتن کد را می توان از جمله مزایای این طرح نام برد.

اطلاعات کلیه شماره های استان برروی وب سایت شرکت مخابرات ایران (www.tci.ir) و پرتال شرکت مخابرات استان فارس (www. shiraztel.co.ir) قابل دسترسی است.