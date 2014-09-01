سالانه 180 هزار قطعه ماهی زینتی در بروجرد تولید می شود

غلامحسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد دو واحد پرورش و تکثیر ماهیان زینتی در بروجرد وجود دارد که سالانه 180 هزار قطعه ماهی زینتی تولید می کنند.

وی افزود: همچنین 31 مزرعه فعال پرورش ماهیان سردآبی به ظرفیت هزار و 300 تن تولید گوشت سفید ماهی در بروجرد فعالیت دارد.

اکبری ادامه داد: دو واحد مزرعه پرورش ماهیان گرم آبی به ظرفیت 50 تن و سه واحد تکثیر ماهیان سردآبی به ظرفیت 10 میلیون قطعه تولید بچه ماهی در سال در شهرستان بروجرد مشغول به فعالیت هستند.

مدیر شیلات شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته دولت یک واحد پرورش ماهیان خاویاری با تولید 50 تن گوشت ماهی خاویاری در سال در بروجرد به بهره برداری رسیده است.

وی تصریح کرد: ماهیان پرورشی در این مرکز از نوع فیل ماهی و سیبری است که از مراکز تکثیر ماهی خاویاری شمال کشور به محل انتقال داده شده اند.

اکبری یادآور شد: با توجه به ظرفیت بالای تولید انواع ماهی در شهرستان توانسته ایم جایگاه خوبی را در این زمینه داشته باشیم که البته باید در راستای ترغیب مردم به مصرف بیشتر ماهی فرهنگسازی لازم انجام شود.