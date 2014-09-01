عقب ماندگیهای مرودشت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی برومندی در نشستی با خبرنگاران مرودشت بیان کرد: مطبوعات در توسعه و پیشرفت نقش زیادی دارند و در خیلی از موارد جلوی فساد را گرفته و چراغ راه هستند و امیدواریم همه مطبوعات بر اساس رسالتی که دارند استقلالشان را حفظ کنند و به تریبون تبدیل نشوند و مسئولان نیز آن قدر ظرفیت داشته باشند تا مطبوعات بتوانند به رسالت اصلی شان عمل کنند.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم مدیران را بومی سازی کنیم و در این مورد تمام حوزه انتخابی را یکی می دانیم و تعدادی از مدیران ارسنجان را در مرودشت و تعدادی از مرودشتی ها را در ارسنجان به کار گیری کرده ایم اما اگر شخصی غیر بومی هم بتواند کار کند حتما از او استفاده خواهیم کرد.

برومندی در رابطه با سفرهای خارجی نمایندگان بیان کرد: من چند وقت پیش نوبت حج عمره داشتم اما نرفتم چون حج عمره برای من مستحب اما پاسخگویی به مردم برای من واجب است لذا در دوره نمایندگی خود نمی توانم هیچ سفر زیارتی و خارج از کشور بروم.

این نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس همچنین گفت: روز سه شنبه دو تن از معاونان وزیر کشاورزی و روز شنبه معاون وزیر نیرو میهمان مرودشت هستند.

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: عقب ماندگی هایی که ما در شهرستان مرودشت داریم با توجه به آمار و ارقام رسمی واقعا عقب ماندگی های جدی است.

برومندی ادامه داد: به عنوان مثال دفتر خبر جهرم 5 میلیارد تومان سرمایه دارد در حالیکه مرودشت 5 میلیون تومان سرمایه دارد یا ما در بخش های خود بیمارستان نداریم ولی شهرهایی نظیر جهرم و فسا در بخش های خود هم بیمارستان دارند.

وی در رابطه با دانشگاه علوم و تحقیقات واحد فارس بیان کرد: دانشگاه علوم تحقیقات در مراکز استان ها و در برخی از شهر ها نیز ایجاد شد که به اسم شهر نامگذاری شده است مانند دانشگاه علوم و تحقیقات واحد سیرجان و واحد خمین اما در مرودشت اسم دانشگاه را دانشگاه علوم و تحقیقات فارس گذاشتند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در تفاهمی که آقای فرجی دانا وزیر سابق علوم با دانشگاه آزاد اسلامی انجام دادند قرار شد 41 واحد علوم و تحقیات که در سراسر کشور وجود دارند با دانشگاه های آزاد ادغام شوند و در راستای این تفاهم نامه با توجه به اینکه اسم این واحد علوم و تحقیقات فارس بوده و از طرف مرودشت هم در دفتر اسناد رسمی منتقل شده بوده، چنین به ذهن متبادر شده بود که این واحد باید در واحد شیراز ادغام شود و من با توجه به اینکه زبان مردم هستم و به عنوان نماینده مسائل شهر را رصد می کنم نسبت به این موضوع واکنش نشان دادم .

وی ادامه داد: در این رابطه با استاندار صحبت کردم و تقاضا کردم که در این خصوص ورود شود زیرا برای ما قابل تحمل نیست همچنین نامه ای به آقای میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی نوشتم و با آقای فرجی دانا وزیر سابق جلسه گرفتم و قرار شد واحد علوم و تحقیقات فارس با واحد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت ادغام شود و قرار شد کارمندان علوم و تحقیقات قارس که مرودشتی هستند در مرودشت بماند و آنهایی که شیرازی هستند به دانشگاه شیراز بپیوندند.

برومندی ادامه داد: از بین رشته های این واحد نیز آنهایی را که در دانشگاه آزاد واحد مرودشت داریم به دانشگاه شیراز می پیوندد و رشته هایی را که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت نداریم که حدود 40 رشته است به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت خواهد پیوست.