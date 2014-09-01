همایش فعالان جشنواره های امام رضا (ع) توسط کانون پرورش فکری فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری فارس ظهر دوشنبه در این همایش با اشاره به اینکه استان فارس دارای 900 هزار کودک و نوجوان است، اظهار کرد: از بین این تعداد 50 هزار نفر عضو کانون پرورش فکری هستند که طی چهار سالی که جشنواره های رضوی در فارس برگزار شده 10 هزار تا 15 هزار نفر از آنها به تناوب در این جشنواره ها حضور داشته اند.

مجتبی حق پرست بیان کرد: از 100 نفری که بیشترین حضور را در جشنواره های رضوی داشته اند، تقدیر می کنیم تا بدانند که از جمله عصاره ها هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری فارس ادامه داد: این 100 نفر باید برای بچه های دیگر الگو باشند و آنها را به کارهای رضوی و دل به اهل بیت داشتن تشویق و علاقه مند کنند.

حق پرست با بیان اینکه ما باید به اجداد پیشینه خود در فارس افتخار کنیم چرا که مردمانی بودند که به ائمه اطهار عشق داشتند، گفت: دلیل اثبات آن وجود بیش از 280 امامزاده واجب التعظیم در فارس است.

وی افزود: شاید علت اینکه باعث شد عده زیادی از خاندان اهل بیت(ع) در فارس سکنی گزینند همین صمیمیت و عشق اجداد ما به ائمه اطهار(ع) بوده است و ما که از همان نسل هستیم باید آن روحیه ولایت مداری را در افکار و اعمالمان متبلور کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری فارس در ادامه گفت: ما باید وارثان نسل گذشته خودم و ادامه دهنده راه اجداد ولایت مدارمان باشیم.