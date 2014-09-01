به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنياد پ‍ژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي قبل از ظهر امروز در نشست خبری ضمن مغتنم شمردن دهه كرامت براي معرفي سيره رضوي به جهان اسلام، از نشر 322 عنوان كتاب در اين زمينه خبر داد و افزود: نسبت به كل كتاب هاي منتشر شده توسط اين بنیاد که تاكنون بالغ بر 12 ميليون نسخه مي باشد حدود 14درصد مربوط به زندگي امام رضا (ع) بوده است.

حجت الاسلام علي اكبر الهي خراساني رشد 33 درصدي نشر آثار این بنیاد پژوهشی را در سال 1391 نسبت به سال 92 نشانه همت پژوهشگران دانست و گفت: در سال جاري 179 هزار و 500 نسخه كتاب منتشر شده كه 115 هزار و 500 نسخه آن چاپ اول بوده است.

مدير گروه مطالعات فرهنگي زائر نيز رويكرد اصلي این بنياد را چاپ كتاب عنوان كرده و گفت: چشم انداز ما توليد كتاب به ازاي هر زائر است كه شامل مباحث زيارت، سيره رضوي و معرفي اماكن به زائر است.

امير سلماني رحيمي ضمن اعلام اينكه آثار منشتر شده در دو دسته مناسبتي و معرفت افزايي دسته بندي مي شوند اظهار داشت: فعاليت‌هاي صورت گرفته در دهه كرامت در اين سال ها به هيچ عنوان قابل مقايسه با قبل از نامگذاري دهه كرامت نيست و الان مراسم ها و برنامه هاي ويژه و گسترده‌اي درتمام ايران وحتي خارج از كشور در اين ايام اجرا مي شود.

وي از انتشار دو مجوعه مقاله با عنوان "سلسله الذهب" و "مديريت زمان درفرايند زيارت" خبر داد و افزود: 4 عنوان كتاب با همكاري مديريت امور بين‌ الملل آستان قدس به 10 زبان زنده دنيا منتشر شده است.

سلماني رحيمي ضمن اعلام اينكه طرح "مشهد، پايتخت معنوي در سال 2017" تاييد وزير ارشاد را گرفته است گفت: تلاش ما براين است كه در اين دو سال كه مشهد كانون توجه جهان اسلام قرار مي گيرد به خاطر وجود امام رضا (ع) مشهد به مركز گفتمان اديان تبديل شود.

مديرگروه مطالعات فرهنگي زائر مقام معظم رهبري را اولين فرد در جهان اسلام دانست كه به مساله تقريب مذاهب سازمان دادند و افزود: يكي از برنامه هاي اصلي ما براي طرح مشهد 2017 معرفي ظرفيت هاي مشهد به جهان اسلام و همچنين معرفي ظرفيت هاي ساير كشور هاي اسلامي است.