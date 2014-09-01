118 هزار متر مربع از مساحت روستاهاي محروم قزوين سمپاشي شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهمن نقیبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: يكي از برنامه هاي اداره كل دامپزشكي استان قزوين در هفته دولت ارائه خدمات رايگان دامپزشكي در روستاهاي محروم بود كه درهمين راستا روستاهاي احمد آباد آبگرم، ميزوج، توداران، يزدرود، ورس و سمينک براي ارائه اين خدمات انتخاب شد.

وي با اشاره به خدمات رساني به مناطق محروم اظهارداشت: در هفته دولت توسط پرسنل ادارات دامپزشكي شهرستانهاي تابعه، سمپاشي 118 هزار متر مربع از فضاي روستاها براي مقابله با انگلهاي خارجي دام، خوراندن شريت انگل به 4600 راس گوسفند براي مبارزه با انگلهاي داخلي دام، واكسيناسيون3300 راس دام سبك و سنگين بر عليه بيماري هاي تب برفكي وبروسلوز، 650 قطعه طيور بومي بر عليه نيوكاسل، 11 قلاده سگ بر عليه بيماري هاري و ويزيت رايگان 20راس دام انجام شد.

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین گفت: یکهزارو175 مورد بازدید از داروخانه های دامپزشکی، کلینیک های دامپزشکی، آزمایشگاههای دامپزشکی، مراکز مایه کوبی غیردولتی، شرکت های پخش دارو و واکسن، شرکت های تولید دارو و واکسن در استان از جمله اقدامات شاخص اداره کل دامپزشکی استان در دولت یازدهم محسوب می شود.

نقیبی افزود: در طی همین مدت 126 مورد نمونه برداری از شرکت های تولید دارو، مکمل و سم انجام پذیرفته و کشف و معدوم سازی یکهزارو32 کیلوگرم داروی غیرمجاز و قاچاق و معدوم سازی یکهزارو192ریال واکسن تاریخ گذشته از سایر اقدامات قابل ذکر در این بخش است.

وی با تاکید براهمیت جایگاه آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی با منشاء دامی اداره کل دامپزشکی استان قزوین در سطح کشور خاطرنشان کرد: بالغ بر15000 مورد پایش باقیمانده های دارویی در ماهیان سردابی و گرمابی، تخم مرغ، عسل، شیر خام، گوشت، اندرونه گاو و اندرونه مرغ با روش HPLCو ELISA در این آزمایشگاه در یکسال گذشته انجام گرفته است.