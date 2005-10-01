رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي خواستار تأمين امنيت اقليتهاي مسلمان در سويس شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، در اين ديدار هر دو طرف بر برقراري روابط و انعقاد قرار داد دو جانبه بر گسترش همكاريهاي علمي و فرهنگي ايران و سويس تأكيد كردند.

وزير فرهنگ سويس در اين ديدار آمادگي كشورش را براي انعقاد قرار داد دو جانبه در زمينه استرداد آثار فرهنگي و ميراث تاريخي و مقابله با قاچاق اين اثار گرانبها اعلام كرد.

رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين ديدار با اشاره به وضعيت خوب اقليتهاي ديني در ايران گفت : اقليتهاي ديني در ايران از آزاديهاي مذهبي، مدرسه مستقل و مراكز ديني برخوردارند.

محمدي عراقي از سويس و ديگر كشورهاي اروپايي خواست كه در قبال امنيت اقليتهاي مسلمان اين كشورها تسهيلات مشابهي قائل و مسلمانان از مدارس و مساجد مستقل برخوردار شوند.

بر اساس گزارش رايزني فرهنگي ايران در سويس، معاون وزير امورخارجه سويس نيز در اين ديدار با اشاره به روابط مناسب ايران و سويس گفت : گامهاي مهمي براي تأمين آزاديهاي اقليت مسلمان سويس برداشته شده اند و در آينده نيز تسهيلات جديدي در اختيار آنان قرار خواهند گرفت.