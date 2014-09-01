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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۷

بی‎بی‎سی خبر داد:

ظریف و اشتون برای تعیین محورهای توافق جامع هسته ای دیدار می کنند

ظریف و اشتون برای تعیین محورهای توافق جامع هسته ای دیدار می کنند

یک رسانه غربی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه ایران به بروکسل، از برنامه وی برای دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‎بی‎سی، قرار است در گفتگوهای "محمد جواد ظریف" و "کاترین اشتون" محورهای اصلی مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع هسته ای مشخص شود.

گفتگوهای امروز ظریف و اشتون در حالی انجام می شود که قرار است دور هفتم مذاکرات جامع هسته ای بین ایران و گروه ۱+۵ در ماه جاری میلادی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.

در پایان تیرماه مهلت شش ماهه توافق مقدماتی ژنو که آذرماه سال گذشته حاصل شد به پایان رسید و ایران و گروه ۱+۵ مهلت این توافق را تا سوم آذر (۲۴ نوامبر) سال جاری تمدید کردند تا بتوانند به یک توافق جامع برسند.

با این وجود آمریکا روز جمعه شرکتها و افراد تازه ای را به اتهام کمک به برنامه هسته ای ایران، حمایت از تروریسم ادعایی واشنگتن و یاری دادن ایران در دور زدن تحریم ها در فهرست تحریم های خود قرار داد.

کد مطلب 2361985

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