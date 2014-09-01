گردش مالی سوغات زیارتی در مشهد سالانه 500 میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نامور مطلق در جریان سفر به لرستان و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: استان لرستان می تواند یکی از قطبهای مهم صنایع دستی در کشور باشد و در این زمینه استعداد خوبی دارد.

وی با اشاره به مشکل بیکاری در استان لرستان بیان داشت: صنایع دستی از نظر ایجاد اشتغال می تواند در رفع بحران بیکاری در این استان کمک کند.

نامور مطلق با اشاره به اینکه صنایع دستی هویت دارترین صنعت و هنر در کشور است افزود: اگر مردم به سمت صنایع دستی سوق داده شوند برکاتی از جمله هویت زایی، اشتغالزایی و ارزآوری بالایی نصیب استان خواهد شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: استفاده از صنایع دستی محسنات زیادی دارد از جمله اینکه تا حد زیادی از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می کند.

وی افزود: در مشهد سالانه 500 میلیارد تومان گردش سوغات زیارتی است، غافل از اینکه خیلی از این سوغات ممکن است به دست هموطنان و یا حتی افراد مسلمان تولید نشده باشد لذا روی آوردن به صنایع دستی موجب عدم خروج ارز از کشور نیز خواهد شد.

نامور مطلق با اشاره به اینکه در حوزه فرش و گلیم، کاری که به دست یک انسان مومن و مسلمان و با وضو تولید شده باشد با فرش و گلیم ماشینی تفاوت زیادی دارد افزود: استفاده مردم از صنایع دستی باعث روی آوردن به مصرف صنایع دستی و در نتیجه تولید بیشتر و صادرات آن خواهد شد.

اعلام آمادگی برای عرضه صنایع دستی در مصلای الغدیر خرم آباد

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز به سابقه طولانی صنایع دستی در استان اشاره کرد و افزود: عشایر استان را با صنایع دستی آن می شناسند و اینکه واردات ندارد یعنی از محصولات و ساخته های خودش استفاده می کند.

وی گفت: هم اکنون با توجه به کیفیت پایین محصولات وارداتی، مردم به استفاده از صنایع دستی بیشتر ترغیب شده و ما هم با تمام وجود حمایت خود را در این حوزه اعلام می کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: تاکنون در تمام نمایشگاههای صنایع دستی که به مناسبتهای مختلف توسط اداره کل میراث فرهنگی لرستان دایر شده بازدید و همواره در این زمینه علاقمندان را تشویق کرده ام.

حجت الاسلام میرعمادی گفت: همچنین اعلام آمادگی می کنیم با مدیریت میراث فرهنگی استان در مصلای الغدیر خرم آباد مکانی را برای عرضه صنایع دستی اختصاص دهیم تا هر هفته مردم از صنایع دستی استان بهره مند شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: خوشبختانه پویایی و تحرک خوبی در اداره کل میراث فرهنگی استان به وجود آمده که نشان می دهد برنامه های خوبی در آینده اجرایی خواهد شد.