بخش کشاورزی شهرستان کهگیلویه با کمبود سوخت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رازی پور پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد سوخت شهرستان کهگیلویه تعداد واحدهای مرغداری این شهرستان را 32 واحد عنوان کرد و افزود: تأمین سوخت این واحدها در طی فصل سرما ضروری است و کمبود سوخت تلفات جبران ناپذیری برای تولید کنندگان مرغ به همراه خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه 480 دستگاه تراکتور و 55 دستگاه کمباین سالیانه برای برداشت محصولات در این شهرستان مورد استفاده قرار می گیرند، اظهار داشت: این دستگاه ها در طی برداشت محصولات با کمبود سوخت مواجه می شوند.

همچنین رئیس پخش فرآورده های نفتی شهرستان کهگیلویه با اشاره به آغاز ذخیره سازی زمستانی نفت سفید در این شهرستان، گفت: شرکت پخش فرآورده های نفتی این شهرستان تا پایان شهریور ماه، ماهیانه 150 هزار لیتر نفت سفید به این شهرستان وارد می کند که این میزان از ابتدای مهرماه با توجه به سرد شدن هوا به ماهیانه دو میلیون لیتر افزایش می یابد.

امیرحسین سبزی پور همچنین با بیان اینکه سیستم ارتینگ در سطح شهرستان کهگیلویه جدی گرفته نمی شود، افزود: از 32 مرغداری موجود در این شهرستان، تنها سه مرغداری به صورت اصولی از این سیستم استفاده می کنند.