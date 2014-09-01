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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۱۳

آریایی:

گاز شهری بروجرد و اشترینان قطع نمی شود

گاز شهری بروجرد و اشترینان قطع نمی شود

بروجرد - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد از عدم قطع گاز شهری حوزه بروجرد و اشترینان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبر قطع گاز در حوزه شهرستان بروجرد و ایجاد موج نگرانی رضا آریایی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هر ساله به دلیل اصلاح و رفع موانع و مشکلات خطوط اصلی گاز شهرستان بروجرد عملیات بررسی انجام می گیرد.

وی افزود: در فصل زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز و احتمال بروز مشکلات لازم است قبل از رسیدن فصل سرما اصلاح خطوط اصلی گاز توسط شرکت گاز بروجرد انجام شود.

آریایی ادامه داد: لذا این عملیات از میدان آیت الله بروجردی به سمت پادگان مهندسی اجرا و تنها گاز صنایع و روستاهای کنار خط اصلی به مدت 24 ساعت قطع خواهد شد.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد تصریح کرد: بطور قطع و یقین هیچگونه قطعی گاز در حوزه بروجرد و اشترینان نخواهیم داشت.

آریایی یادآور شد: همچنین برای ایجاد آرامش شهروندان بروجردی از عدم قطع گاز اطلاع رسانی لازم از طریق رادیو شهری بروجرد بصورت گرفته است.

کد مطلب 2361997

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