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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

الهیاری:

فعالیت فرهنگی مسیر توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را هموار می کند

فعالیت فرهنگی مسیر توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را هموار می کند

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام(ره) در فارس گفت: فعالیت های فرهنگی مسیر توانمند سازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را هموار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی الهیاری ظهر دوشنبه در دیدار نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد تاکید کرد: کمیته امداد در دهه اخیر تلاش ویژه ای در توانمند سازی خانواده های تحت پوشش خود داشته و در راس آنها فعالیت فرهنگی قرار دارد.

وی ادامه داد: مسیر توانمندی خانواده از طریق فعالیت های فرهنگی ممکن است.

مدیر کل کمیته امداد امام(ره) در فارس افزود: در همین راستا طی شش ماه اول سال جاری دو هزار و 600 نفر از دانش آموزان تحت پوشش از سراسر کشور بازدیدی از اردوگاه شیراز داشتند.

الهیاری تصریح کرد: هدف گذاری در بحث اردوها نزدیک به 100 هزار نفر است که 50 هزار نفر تحت عنوان حج فقرا به مشهد اعزام می شوند و مابقی در اردوگاه های چندگانه سراسر کشور حضور دارند.

وی تاکید کرد: عمده ترین برنامه های اردوها تفریحی، گردشی و آموزشی است که در این راستا توجه به مباحث قرآنی را به عنوان یک اولویت قرار داده ایم.

کد مطلب 2362001

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