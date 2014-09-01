به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «زینب فریاد فرمند» نوشته آنتوان بارا نویسنده مسیحی ساکن کویت که به تازگی با ترجمه غلامحسن انصاری از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است، پیش از ظهر امروز دوشنبه 10 شهریور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم علی جنتی در سخنانی اظهار داشت: حماسه عاشوا و زندگی ائمه (ع) به شکلی است که نه تنها مسلمانان را شیفته خود کرده است بلکه تمامی آزادگان جهان را به سوی خود جلب می‌کند و هر کس با هر اندازه آشنایی نسبت به زندگی آنها چنین حس شیفتگی را به دست می‌آورد. این مسئله به ویژه در مورد حادثه عاشورا و حماسه‌سازان آن بیش از پیش خودنمایی می‌کند؛ حادثه‌ای که به تعبیر امام راحل پیروزی خون بر شمشیر بود.

وی ادامه داد: امروزه در بسیاری از کشورهای جهان حادثه عاشورا مورد تکریم قرار می‌گیرد. در هندوستان با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر و حضور 200 میلیون مسلمان، شاهدیم که روز عاشورا روز تعطیل به شمار می‌رود. در جاهای دیگر جهان نیز این روز را با تکریم مورد توجه قرار می‌دهند و درباره آن آثار زیادی تالیف می‌کنند و جناب آنتوان بارا نیز از زمره همان شیفتگان به امام حسین (ع) و یارانش هستند.

جنتی افزود: آنتوان بارا بر مبنای شناختش از حادثه عاشورا بود که شیفته این حادثه شد. او اول شناخت داشت و بعد به مقام شیفتگی رسید برخلاف برخی از ما که در این زمنیه شناختی نداریم و تنها بر مظلومیت امام و یارانش گریه می‌کنیم.

در ادامه این نشست حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی نیز در سخنانی عنوان داشت: من از محضر امام حسین (ع) و حضرت زینب اعتذار دارم که هر چه کرده‌ایم در شان آنها نیست. تقاضا دارم که دستمان را بگیرند تا بتوانیم کاری در شان آنها انجام دهیم.

وی در ادامه به حوادث اخیر غزه اشاره کرد و گفت: دیروز نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که آتش بس و صلح را برای کمک به داعش پذیرفته است. این جریان تکفیری به اعتقاد من صهیونیسم جدید است که در لباس اسلام در حال جلوه نمایی است در حالی که انقلاب ما شعار دفاع از مظلوم را داد و برای آن شیعه و سنی نمی‌شناسد.

وی در ادامه با اشاره به پردازش لطیف آنتوان بارا از نقش حضرت زینب (س) در واقعه عاشورا گفت: من به همه اندیشمندان و محققان توصیه می‌کنم تا این کتاب را بخوانند و نگاه برون دینی به متون دینی‌خودمان را در آن مورد توجه قرار دهند.

خاموشی افزود: آقای بارا به اعتقاد من به دنبال انسان کامل است و در صفحه به صفحه این کتاب اصرار دارد که این مسئله را نشان دهد. حضرت زینب (س) عالمه‌ می‌داند و عصمت ائمه اطهار (ع) را ثابت شده. او به دنبال حقیقت و حکمت است و به نظرم این کتاب توانسته آن را از زبان او نشان دهد.