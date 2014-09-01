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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

همزمان با دهه کرامت؛

حضور خادمان حرم مطهر رضوی در آذربایجان غربی/ جشنواره زیر سایه خورشید برگزار می شود

حضور خادمان حرم مطهر رضوی در آذربایجان غربی/ جشنواره زیر سایه خورشید برگزار می شود

ارومیه- خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره زیر سایه خورشید در آذربایجان غربی از حضور خادمان بارگاه حرم مطهر رضوی در استان همزمان با دهه کرامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باقری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از حضور 5 تن از خادمان بارگاه رضوی همزمان با دهه کرامت برای ششمین سال متوالی در آذربایجان غربی خبر داد و افزود: همچنین خادمان بارگاه رضوی به همراه خود پرچم مضجع شریف امام رضا (ع) را به استان می آورند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره زیر سایه خورشید به مناسبت میلاد امام رضا (ع) برای ششمین سال پیاپی در آذربایجان غربی همزمان با 30 استان کشور و 10 کشور خارجی برگزار می شود، اظهار داشت: طی این دهه و در قالب این جشنواره بالغ بر 60 برنامه معنوی و فرهنگی با حضور خادمان برگزار می شود.

مسئول کمیته اطلاع رسانی جشنواره زیر سایه خورشید در آذربایجان غربی ادامه داد: تبیین و نشر معارف ناب رضوی در بین آحاد مردم، ارتقای نشاط معنوی مردم و ایجاد بستر مناسب برای ارتباط و زیارت معنوی امام رضا (ع) از جمله اهداف برگزاری این جشنواره در استان هستند.

باقری غبارروبی مزار شهدا در شهرستانهای آذربایجان غربی، دیدار با ائمه جمعه، شرکت در جشن دهه کرامت، عیادت از بیماران در بیمارستانهای ارومیه و دیگر شهرها، دیدار با حافظان قرآن کریم و اهتزاز پرچم مبارک رضوی در جشن میلاد امام رضا(ع) همزمان با شب میلاد آن امام همام از اهم برنامه های خادمان حرم رضوی در استان به شمار می روند.

از اول تا یازدهم ذی القعده دهه کرامت نامگذاری شده که با ولادت حضرت معصومه (س) آغاز و با ولادت امام رضا (ع) پایان می یابد.

کد مطلب 2362011

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