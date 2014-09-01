به گزارش خبرگزاری مهر،سید نواب حسینیمنش افزود: در این تور که با همکاری سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران و شهرداری منطقه 12 برگزار میشود و پیشبینی میشود بیش از دو هزار نفر در آن شرکت کنند، صرفاً شهروندانی که از قبل ثبت نام کرده باشند، امکان حضور خواهند داشت.
وی با اعلام این که این همایش صبح روز جمعه از میدان مشق آغاز میشود و شهروندان شرکت کننده بعد از بازدید از اماکن تاریخی این میدان به سمت میدان امام خمینی (ره) و خیابان ناصر خسرو حرکت میکنند، اضافه کرد: شرکت کنندگان حاضر سپس از مدرسه دارالفنون، عمارت شمسالعماره و کوچه مروی دیدن کرده و پس از حرکت در مسیر خیابان 15 خرداد شرقی به سمت میدان ارگ حرکت نموده و سپس از کاخ موزه گلستان بازدید خواهند کرد.
مدیر حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ترافیک با اشاره به این که مراسم اختتامیه این همایش در میدان صلح پارک شهر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این تور به منظور آشنایی شهروندان با اماکن زیبای تاریخی و گردشگری تهران صورت میگیرد، ضمن آن که همزمان دوچرخه نیز به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در این همایش تبلیغ و ترویج شده و شهروندان نسبت به استفاده از این وسیله ترغیب و تشویق میشوند.
حسینیمنش با بیان این که استفاده از دوچرخه خاطرهای است که بسیاری از شهروندان در زمان کودکی و نوجوانی خود بارها و بارها آن را تجربه کرده و طعم شیرین دوچرخهسواری را چشیدهاند، تصریح کرد: از تمام ظرفیتهای موجود و جاذبههای ممکن استفاده خواهیم کرد تا ضمن احیای حس نوستالژی دوچرخه، خاطرات خوش دوچرخهسواری زمان کودکی و نوجوانی را برای شهروندان زنده کنیم.
وی در پایان با تأکید بر این که هر سفر درون شهری حتی کوتاه که با استفاده از دوچرخه انجام شود، برابر با حذف یک سفری است که با استفاده از سوختهای فسیلی در چرخه حمل و نقل شهری صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال شهروندان از همایشهای دوچرخهسواری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که هر هفته صبح های جمعه در یکی از مناطق تهران برگزار میشود، بتوانیم سبک جدیدی از زندگی سالم با استفاده از دوچرخه را در شهر تبلیغ و ترویج نماییم.
نظر شما