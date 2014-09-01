به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «زینب فریاد فرمند» نوشته آنتوان بارا نویسنده مسیحی ساکن کویت که به تازگی با ترجمه غلامحسین انصاری از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است، پیش از ظهر امروز دوشنبه 10 شهریور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

خامه‌یار: عشق بارا به امام حسین (ع) عملی است و نه نظری

در این مراسم عباس خامه‌یار رایزن فرهنگی ایران در کویت در سخنانی با تشکر از سازمان تبلیغات اسلامی برای انتشار این کتاب در زمانه فعالیت گروه‌های تکفیری اظهار داشت: حرکت امروز ما در انتشار این کتاب در راستای تلاش برای گفتگوی ادیان یک استراتژی است نه یک تکنیک. این حرکتی است که از ابتدای حرکت مقدس تمام ادیان گام‌هایی برای آن برداشته شده است و امروزه نیز همان گام‌ها منجر به ایجاد کانون‌های گفتگو میان کشورهای مختلف شده و همگرایی را بهترین شک ممکن پیش می‌برد.

وی در ادامه بارا را زبان گویای اهل بیت (ع) و سید‌الشهدا (ع) عنوان کرد و گفت: عشق او به امام حسین (ع) عشق عملی است و نه نظری. او دو سال پیش در اربعین حسینی به خواست خود از نجف تا کربلا پیاده راه رفت و در طول مسیر پرچم حزب‌الله را در دست داشت و بارها در مصاحبه‌هایش در این سفر تاثیر زیادی بر افکار عمومی در جهان گذاشت.

خامه‌یار افزود: بارا اندیشمندی است که با کنکاش در سیره امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) شیفته منش آنها شده و کتاب اخیرش را نیز با مرور 300 مخطوط از همه ادیان الهی در طی 25 سال تالیف کرده است که روایتی بدیع دارد و با واژگانی متناسب با شان آن روزگار نوشته شده است به شکلی که در هر فصل از آن خواننده با نثری تازه روبرو می‌شود.

رایزن فرهنگی ایران در کویت ادامه داد: بارا کتابش در مورد امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) را پاره تن خود می‌داند. او را باید مبدع زبانی نو برای روایت از عاشورا بدانیم که مخاطبش نسل جوان امروز است. او کربلا را به شکلی روایت کرده که انگار علقمه خون درون رگ‌های اوست. به همین دلیل است که کتابش در مورد امام حسین (ع) به 35 زبان زنده دنیا ترجمه شده و 12 پایان نامه دکتری در دانشگاه در موردش نوشته شده است.

خامه‌یار در ادامه از برنامه بارا برای تالیف کتاب‌هایی در مورد زندگی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) خبرداد.

سنگری: حضرت زینب (س) ذخیره ما برای آینده است

در ادامه این مراسم محمدرضا سنگری نیز در سخنانی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه انتشار کتاب «زینب فریاد فرمند» طلیعه‌ای برای نگاهی جدی‌تر به نیمه دوم کربلا پس از شهادت امام حسین (ع) باشد، گفت: ابعاد حادثه کربلا پشت سوگ گم‌شده است و ما همه این حادثه را به گودال قتلگاه محدود کرده‌ایم. کربلا با امام حسین (ع) شروع شد اما با وی به پایان نمی‌رسد. اگر او در کربلا گفت که برای امتش اسوه است این زینب (س) است که فریادها و روشنگری‌هایش این موضوع را به صورت عملی به اثبات می‌رساند.

سنگری افزود: من حضرت زینب (س) را شخصیتی برای فردا می‌دانم و نه امروز و شخصیتش ذخیره‌ای برای ماست. قرآن کریم به طور دائم بر ذریه پروری و تربیت نسل تاکید دارد و حتی پیامبر اکرم (ص) نیز فرموده که او محصول دعای پدرش ابراهیم است. من این موضوع را در کلامی از حضرت زینب دیدم که وقتی در حال قرائت آیات صبر در سوره آل‌عمران بود و برادرش برای وی آنها را تفسیر کرد، رو به او کرده و گفت: پیش از این مادرمان فاطمه (س) برایم تفسیر این سوره و آنچه را در کربلا می‌گذرد، گفته است. حالا به این فکر کنیم که ما چقدر فرزندانمان را اینگونه پرورش می‌دهیم.

این پژوهشگر و نویسنده ادامه داد: اندوه بزرگ من این است که همه عاشورا را در گودال قتلگاه تمام می‌کنیم پژواک آن را کمتر مورد توجه قرار می‌دهیم و نقش حضرت زینب (س) در همین‌جا نمود پیدا می‌کند.

وی در پایان با انتقاد از آنچه فقر شدید در تولید آثار ادبی برای مخاطبان کودک و نوجوان در زمینه عاشورا نامید، از تمامی نویسندگان و شاعران دعوت کرد تا با همکاری حوزه هنری برای رفع این خلاء تلاش کنند.

زائری: ارشاد جایزه ادبی برای برترین آثار اسلامی منتشر شده در جهان تاسیس کند

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام محمد رضا زائری نیز در سخنانی اظهار داشت: ادبیات میان دینی و تعامل ادیان از این جهت مهم است که می‌تواند زمینه ساز خلق جریان‌های فکری برای حل مسائل سیاسی باشد. امروزه در جهان تصویری ناصحیح از اسلام در حال ساخت و توزیع است. ادبیات و هنر عاملی است که می‌تواند این تصویر ناصواب را تصحیح کند و شاید به همین خاطر بود که پیامبر در روز غدیر از حسان می‌خواهد که برخیزد و شعری بخواند.

زائری در ادامه با اشاره به کتاب آنتوان بارا گفت: فرق است میان روایت ما از عاشورا و روایت یک مسیحی یا کلیمی و یا زرتشتی از آن. البته اگر دنیا از تولستوی و پوشکین تا جرج جرداق و پولس سلامه درباره قیام عاشورا اظهار می‌کنند به این خاطر است که باید مطلومیت حسین (ع) عالمگیر شود و امام زمان (عج) پرچمش را به خونخواهی از وی بلند کند.

وی ادامه داد: بیداری اسلامی که امروزه برخی از آن با عنوان بهار عربی یاد می‌کنند در حدود 100 سال قبل و در دروه مشروطه از زبان امین ریحانی پژوهشگر لبنانی در قالب مقاله‌ای که در آمریکا منتشر شده، مورد توجه قرار گرفته است. وقتی متفکری با چنین قدمتی و در آن سوی دنیا از این موضوع حمایت می‌کند، معنایش این است که او موضعی سیاسی دارد و در خط و جبهه مقاومت است. امروز هم امثال آقای بارا این کار را می‌کنند و تعدادشان زیاد است. مهم این است که این جریان حمایت شود.

وی در پایان پیشنهاد کرد جایزه‌ای ادبی مانند جایزه ادبی جلال‌آلاحمد به منظور معرفی و تشویق برترین آثار نوشته شده در حوزه دین اسلام از سوی وزارت ارشاد تهیه و تدوین و در دستور کار قرار بگیرد.