  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۴:۲۹

آغاز دیدار دو جانبه ظریف و اشتون در بروکسل 

آغاز دیدار دو جانبه ظریف و اشتون در بروکسل 

سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد : دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در بروکسل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود اعلام کرد : گفتگوهای کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در بروکسل آغاز شد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وارد بروکسل شد.

پس از تمدید مذاکرات ایران و 1+5 تا 24 نوامبر، دیدار امروز اولین دیدار اشتون و ظریف است.

ظریف پیش از این گفته بود که فکر نمی کنم در این دیدار وارد مسائل محتوایی شویم و هدف برنامه ریزی برای دیدارهای آینده است.

دیدار اشتون و ظریف در بروکسل به درخواست کاترین اشتون بوده است و سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، وزیر امور خارجه را  در این دیدار همراهی می کنند.

ظریف امروز در مقر شورای اروپا در بروکسل همچنین با هرمن وان رومپوی، رئیس شورای اروپا نیز دیدار کرد.

ظریف قرار است پس از بروکسل به لوکزامبورگ و رم نیز سفر کند.

کد مطلب 2362024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها