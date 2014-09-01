آغاز دیدار دو جانبه ظریف و اشتون در بروکسل 

به گزارش خبرنگار مهر ، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون در صفحه توییتر خود اعلام کرد : گفتگوهای کاترین اشتون و محمد جواد ظریف در بروکسل آغاز شد.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز وارد بروکسل شد.

پس از تمدید مذاکرات ایران و 1+5 تا 24 نوامبر، دیدار امروز اولین دیدار اشتون و ظریف است.

ظریف پیش از این گفته بود که فکر نمی کنم در این دیدار وارد مسائل محتوایی شویم و هدف برنامه ریزی برای دیدارهای آینده است.

دیدار اشتون و ظریف در بروکسل به درخواست کاترین اشتون بوده است و سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، وزیر امور خارجه را در این دیدار همراهی می کنند.

ظریف امروز در مقر شورای اروپا در بروکسل همچنین با هرمن وان رومپوی، رئیس شورای اروپا نیز دیدار کرد.

ظریف قرار است پس از بروکسل به لوکزامبورگ و رم نیز سفر کند.