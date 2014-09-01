شهرداری تهران به استقبال ماه مهر می رود

مجتبی عبدالهی معاون خدمات شهری در این نشست ضمن تاکید بر لزوم اجرای برنامه‌های متنوع و متفاوت از سال‌های قبل در طرح استقبال از مهر، با بهره‌گیری از خلاقیت و ابتکار ویژه نسبت به موضوعات خدمات شهری درجهت تحقق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران گفت: امسال برگزاری طرح "استقبال از مهر" با نگاه ویژه به موضوع بازیافت زباله به مدت 40 روز از 11 شهریور در کلیه مناطق 22 گانه آغاز و تا تاریخ 20 مهر ادامه می‌یابد.

وی افزود: همزمان با بازگشایی مدارس به منظور سهولت در تردد دانش‌آموزان از ارائه مجوز برای حفاری‌ها در سطح شهر جلوگیری و به بحث نظافت، شست و شو و پاکیزگی معابر و اطراف واحدهای آموزشی، قبل از بازگشایی مدارس توجه ویژه می‌شود.ضمناً مناطق 22 گانه شهرداری با همکاری پلیس راهور تدابیر لازم را برای ایمن سازی معابر جهت تردد آسان شهروندان به ویژه دانش‌آموزان اعمال می‌کنند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات سیستمی با هماهنگی اداره کل خدمات شهری و سازمان بازرسی شهرداری برای گزارشگیری به روزاز مناطق و سازمان‌ها اقدام خواهد کرد.

عبدالهی همچنین در این نشست، درخصوص نظارت، کنترل و مراقبت‌های لازم در سطح مناطق، توجیه عوامل پیمانکاری و الزام آنان به رعایت دقیق مفاد قرارداد، تهیه بانک اطلاعاتی پرسنلی از نیروهای تحت امر پیمانکار، به ویژه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و موضوع حفظ فضای سبز و نگهداشت شهر و ...تاکید کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران،در ادامه افزود: شهرداری تهران به منظور رفاه حال شهروندان و سهولت در دسترسی به مراکز خرید و از طرفی حمایت تولیدکنندگان داخلی، 10 نمایشگاه تحت عنوان "باز باران"در نقاط مختلف سطح شهر از جمله فرهنگسراهای اشراق،رازی،خاوران و بوستان‌های ولایت، گفت‌‌و‌گو،قائم و حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس ، برج میلاد،میدان امام حسین (ع)، پیاده‌ راه باب همایون دایر خواهیم کرد تا شهروندان با مراجعه به آن نسبت به تهیه ملزوماتی از قبیل لوازم‌التحریر و پوشاک با کیفیت خوب و قیمت مناسب اقدام کنند.