محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیرکل راه و شهرسازی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: برنامه اقدامات امور تامینی، تربیتی و ساختمان و تاسیسات ندامتگاهها، تجهیزات دولتی از جمله فرمانداریها، بخشداریها و مجتمعهای دولتی، مراکز بهداشتی و پایگاهها، سالنهای ورزشی و استخرها و مناسبسازی فضاهای اداری بخشی از وظایفی است که برعهده اداره راه و شهرسازي استان است.
وی گفت: عمليات ساخت شش پروژه ملی بیمارستانی را دست اجرا داريم كه نظارت مقیم آنها با استان است، در این زمینه دو پروژه بزرگ بیمارستانی و انتقال خون مشهد و اورژانس قائم تحتنظر اداره شهرسازی استان انجام میشود.
اخوان عبداللهیان گفت: از آنجا که "راه" یک سرمایه ملی است، باید مورد توجه خاص باشد.
وي توضيح داد: بخشی از حوادث رانندگی ناشی از مشکلات راهها است و ایمنی تردد به کیفیت راه بر میگردد، بر همین اساس راه و شهرسازی اقدامی گسترده ای در راستای احداث، حفظ و نگهداری راه ها در دستور کار قرار داده است.
عملیات نگهداری، راه های اصلی، فرعی و روستایی
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تا پایان هفته دولت، در حوزه راهسازی 14 کیلومتر راه بین شهری با اعتبار هزینه شده 91 هزار و 646 میلیون ریال و 55 کیلومترراه روستایی با اعتبار 65 هزار و 500 میلیون ریال به بهرهبرداری میرسد.
وی تاكيد كرد: عملیات نگهداری، راه های اصلی، فرعی و روستایی استان به صورت پیوسته و مداوم در تمام فصول سال در حال اجرا است.
اخوان عبداللهیان تصریح کرد: 115 کیلومتر سیکلت، 87 کیلومتر ماسه آسفالت و 13.5 کیلومتر توپکا با اعتبار 177هزار میلیون ریال از جمله پروژههای راهداری است که به بهرهبرداری خواهد رسيد.
اخوان عبداللهیان تاکید کرد: در سطح استان خراسان رضوی 20 هزار و 484 کیلومتر راه وجود دارد که 6 هزار و 331 کیلومتر راه شهری و 14 هزار و 152 کیلومتر راه روستایی این راهها را تشکیل میدهند.
وی افزود: عملیات راهداری امسال نیز از ابتدای سال اجرایی شده که شامل نگهداری رویه راهها، پلها و بحث علائم و ایمنی جادهها بوده است.
109 نقطه پرحادثه در خراسان رضوي شناسایی شده است
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنين اعلام كرد: در سطح راهداری استان در فصل تابستان 82 اکیپ فعال بودند که در مجموع 900 نفر در این زمینه درگیر بودند، همچنین 30 اکیپ امدادی و تعمیراتی با 526 دستگاه درگیر طرح بودند و 45 دستگاه گشت راهداری نیز در ایام تابستان فعال بودند.
وي گفت: رفع حادثه خیزی جادهها نیاز به اعتبار مالی دارد با این وجود عملیات آشکارسازی و آرام سازی در 31 نقطه پرحادثه استان انجام شد این در حالی است که در استان حدود 109 نقطه پرحادثه شناسایی شده است.
خدمات و زحمات راهداران منعكس شود
اخوان عبداللهیان با تاكيد بر اينكه یکی از وظایفی که اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه راهداری انجام میدهد نگهداری، تعمیر و مرمت پلهای بزرگ است؛ افزود: 45 اکیپ گشت راهداری در استان فعال است که در صورت لزوم و اگر اتفاقی بیافتد بلافاصله به آنها اطلاع رسانی میشود.
وي ادامه داد: مسئلهای که وجود دارد این است که باید رسانهها خدمات و اقدامات ارزنده راهداران را که به صورت شبانهروزی فعال هستند را منعکس کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به عملکرد این اداره کل در ساخت راههای روستایی و شهری در 5 ماهه نخست امسال بیان کرد: با وجود تمام محدودیتهایی که داشتیم توانستیم 131 کیلومتر راه را احداث کنیم و 59 کیلومتر راه نیز از ابتدای امسال آسفالت شده است، همچنین 103 کیلومتر راه بین شهری آسفالت و 70 کیلومتر راه بین شهری نیز احداث شده است.
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