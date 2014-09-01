آنتوان بارا: این کتاب را بیش از 100 بار بازنویسی کردم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «زینب فریاد فرمند» نوشته آنتوان بارا نویسنده مسیحی ساکن کویت که به تازگی با ترجمه غلامحسن انصاری از سوی شرکت چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شده است پیش از ظهر امروز دوشنبه 10 شهریور با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم آنتوان بارا در سخنانی اظهار داشت: برایم سخت است تا از شخصیی مانند زینب (س) بگویم. او اقیانوس بیکرانی است که مملو از گوهرهای نبوی و انسانی است و نظیری در جهان انسانیت ندارد. او شریک برادرش در حادثه عاشورا است؛ حادثه‌ای که در تاریخ انسانیت نظیر ندارد و آن برای من یک قضیه نیست بلکه یک شور بزرگ است که در تاریخ بی‌نمونه است.

بارا ادامه داد: از من پرسیده‌اند که چرا نگارش این کتاب 25 سال طول کشیده است. من بیش از 100 بار این کتاب را نوشتم. هر بار که به پایان می‌رسید، اسناد معانی تازه‌ای پیش رویم می‌گذاشت و مجبورم می‌کرد تا برگردم و کتاب را کامل کنم.

این نویسنده مسیحی افزود: شخصیت زینب (س) برای من همانند برادرش است که حامل خصلت‌های والای مادرشان است. آیا تاریخ خواهری مانند وی را دوباره به خود خواهد دید؟ خواهری که نهضتی مانند عاشورا را با آگاهی از همه مشکلاتش ادامه دهد کسی که با شناخت، قدم به وادی شهادت بگذارد؟

وی ادامه داد: زینب (س) به تنهایی به یاری برادرش نشتافت. دو فرزند خود را نیز به همراه برد و هیچ اشکی نیز در شهادت آنها نریخت. او به مسیری رفت که بسیاری سعی داشتند امام حسین (ع) را از رفتن در آن بازدارند در حالی که این حرکت در نزد خداوند نهاده شده بود و خود امام نیز در موردش گفته است که خداوند خواست که من و یارانم را شهید ببیند و خانواده‌هایمان را اسیر. او گفت که نه از روی سیری بلکه برای اصلاح امت جدش قدم به این وادی نهاده است و اینجاست که می‌فهمیم اگر زینب (س) همراه با او نبود این حادثه در چهارچوب جنگی محصور می‌ماند و آنطور که یزید می‌خواست در تاریخ روایت می‌شد. این زینب (س) بود که حقیقت قیام عاشورا را فاش کرد.

بارا ادامه داد: عوان کتاب من بیانگر همان نقشی است که زینب (س) در کربلا داشت و فریادی که اگر بلند نمی‌کرد، نهضت از میان می‌رفت. او به واقع مکمل راه برادرش بود. اگر گفته شود که اسلام با محمد (ص) آغاز شده و استمرار علوی داشته است، حادثه عاشورا نیز با حسین (ع) شروع شده و امتدادش با زینب (س) بوده است. شاید برخی مانند ابن تیمیه حادثه عاشورا را فتنه‌ای در اسلام بدانند اما امروز که به واقعه‌ای مانند راهپیمایی اربعین نگاه می‌کنیم، می‌توانیم بفهمیم که حرف زینب (س) وقتی به خانواده‌اش در عصر عاشورا گفت که امروز این مصیبت زمینه ساز جاودانه شدن ماست، چگونه تفسیر شده است؟

وی همچنین افزود: سعی کردم در این کتاب به روی موضع‌گیری‌هایم تمرکز زیادی داشته باشم و به همین خاطر این عبارت از زینب (س) را که گفت در کربلا جز زیبایی ندیده است، در قالب فصلی مجزا به نگارش درآوردم تا بگویم چگونه چنین دیدنی ممکن می‌شود.