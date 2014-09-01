به گزارش خبرگزاری مهر، دختران موفق ایران اسلامی در مجموعه چهار قسمتی «دختر ایرانی» شبکه یک معرفی میشوند.
به مناسبت هفته کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(ع) مجموعه چهار قسمتی دختر ایرانی با موضوع معرفی دختران موفق ایرانی اسلامیاز شبکه یک پخش میشود.
این برنامه از روز گذشته یکشنبه 9 شهریور تا چهارشنبه 12 شهریورماه از ساعت 17 تا به مدت 30 دقیقه و با اجرای مبینا نصیری و سعید پورمحمودی پخش میشود.
دختران موفق کشور، از جمله قهرمان شطرنج، شناگر دختر ایرانی و صاحب رکورد شنای اقیانوسی و دختر حافظ کل قرآن مجید در این برنامه حضور خواهند داشت.
دختران نویسنده و شاعر نیز جایگاه ویژهای در برنامه دختر ایرانی خواهند داشت. از میهمانان ویژه این برنامه میتوان به سحر اطلسی دختر صداپیشه نیز اشاره کرد.
«دختر ایرانی» کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیماست که حامد جواد زاده تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.
راهیابی مستند ایرانی به نهمین جشنواره فیلم هند
از میان آثار ارسالی اداره مبادلات و جشنوارههای بین المللی مركز امور بین الملل به نهمین جشنواره فیلم Voices from the Waterهند، مستند «زنان ماهیگیر جزیره» موفق شد به بخش نهایی راه پیدا کند.
فیلم مستند «زنان ماهیگیر جزیره» به کارگردانی شهرزاد پویا و شیرین وحیدی، تولید مرکز خلیج فارس است كه زندگی دو نفر از زنان ماهیگیر در جزیره کوچک هنگام، در جنوب ایران را به تصویر کشیده است.
در این جزیره زنان از دیرباز برای گذران زندگی به ماهیگیری اشتغال داشته و هدف ازساخت این فیلم نشان دادن نقش زنان در تامین و کمک به معاش خانواده و همچنین تصویر کردن فعالیتی است که باعوض شدن شرایط زندگی در حال از بین رفتن است.
جشنواره مذکور با موضوع آب از تاریخ 7 تا 10 شهریور سالجاری در شهر بنگلور هند برگزار میشود.
رقابت رادیویی برای معلومات عمومی
«مسابقه رادیویی» عنوان برنامه جدیدی از گروه اجتماعی شبکه عربی و آفریقایی است که در آن شرکت کنندگان به رقابت میپردازند.
معاونت برون مرزی، در این مسابقه، 2 نفر شرکت کننده برای کسب امتیاز به سوالات مجری برنامه پاسخ میدهند.
این برنامه در چهار مرحله و با موضوعات اجتماعی و معلومات عمومی برگزار میشود.
در بخشی از برنامه «مسابقه رادیویی» یک آیتم نمایشی پخش میشود و شرکت کنندگان باید به سوالاتی که از متن این نمایشنامه پرسیده میشود پاسخ دهند.
نحوه اجرا و محتوای برنامه، جذابیت و هیجان خاصی برای شنوندگان ایجاد کرده و شرکت کنندگان را تا کسب نهایی و معرفی برنده همراهی میکنند.
یادآور میشود به برنده هر برنامه جوایزی از سوی گروه اجتماعی شبکه عربی و آفریقایی اهدا میشود.
تهیه کننده این مسابقه رادیویی علیرضا عزیزی، مجری منار قیتولی و نویسنده حیدر بهبهانی است.
«39 هفته» به نیمه رسید
جمال گلی تهیه کننده سریال تلویزیونی 39 هفته با بیان اینکه تاکنون 50 درصد این سریال تصویر برداری شده و گروه در حال آماده سازی شهرک دفاع مقدس است، گفت: برای ضبط سکانسهای جنگی از سه شنبه این وارد شهرک دفاع مقدس خواهیم شد.
وی ادامه داد: بیشتر بازیگران اصلی این سریال مقابل دوربین رفته اند، مجید مظفری نیز در نقش ماشالله خان نیز چهارشنبه مقابل دوربین رفت.
مجید مظفری ، داریوش کاردان ، مریم معصومی، امین ایمانی ، مجید واشقانی ، اصغر نقی زاده ، فرج الله گل سفیدی ، امیر غریب زاده و لادن سلیمانی از جمله بازیگران این سریال هستند.
«39 هفته» روایتی عاشقانه از سالهای حماسه و دفاع و قصه فاصلهها است. امیر علی معلم جوان مدرسه ای قدیمیدر محله شمیران پس از یک ماه زندگی عاشقانه با عاطفه به جبهه میرود.
حامد زمانی با کلیپ «الی أین» در الکوثر
حامد زمانی خواننده جوان کشور، تیتراژ برنامه «الی أین؟» شبکه الکوثر را به زبان عربی اجرا کرد.
شبکه جهانی الکوثر، هدف این برنامه مستند تبیین مسئولیت فرد در قبال افعال و اعتقادات خویش به بهانه سوالاتی كه در هنگام رستاخیز پرسیده میشود، است.
تیتراژ شروع برنامه «الی أین» با خوانندگی و آهنگسازی حامد زمانی و با تنظیم امیرجمال فرد تهیه شده که با تصاویری از فضای قبرستان وادی السلام نجف اشرف همراه شده است.
این برنامه در 30 قسمت 40 دقیقهای تهیه شده و به صورت هفتگی از آنتن شبکه الکوثر پخش میشود.
معرفی ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس شبکه مستند سیما
مهدی خلجی مدیر تامین برنامه شبکه مستند ویژه برنامههای هفته دفاع مقدس شبکه مستند سیما را اعلام کرد.
پشت صحنه سریالهای دفاع مقدسی، کاغذ کاهی، ویژه برنامه روایت فتح، شهدای جنگ تحمیلی و دو قسمت از مجموعه ایران و آمریکا در هفته دفاع مقدس روی آنتن میروند.
مهدی خلجی ضمن اعلام این خبر گفت: پس از پخش موفق مجموعه «پشت ماه» که پشت صحنه 25 سریال خاطره انگیز ماه مبارک رمضان را مستند کرده بود ، در هفته دفاع مقدس نیز با انتخاب 10 سریال برتر دفاع مقدس سالهای اخیر که طی این چند سال و پس از جنگ تحمیلی ساخته شدهاند، مراحل ساخت و پشت صحنه ساخت آنها در گفتگو با عوامل و بازیگران به تصویر کشیده میشود. این مجموعه در 10 قسمت 60 دقیقهای به تهیه کنندگی محمد هوشمند در شبکه مستند سیما تولید میشود و در هفته دفاع مقدس پخش خواهد شد.
«کاغذ کاهی» به تهیه کنندگی ندا عابد نیز به طور ویژه در این ایام پخش میشود. این برنامه سعی دارد به جای طرح مباحث طولانی تخصصی که عمدتا در برنامههایی که با موضوع کتاب ساخته میشوند دیده میشود در آیتمهای کوتاه و با نگاهی تحلیلی در هر قسمت از برنام، جدیدترین کتابهای حوزه نشر کشور را به مخاطبان معرفی کند و در این ایام به معرفی جدیدترین کتابهای حوزه دفاع مقدس خواهد پرداخت.
مدیر تامین برنامه شبکه مستند ادامه داد : دو قسمت از مجموعه مستند 30 قسمتی «ایران و آمریکا» ساخته کورش انصاری که به دخالتهای 180 ساله امریکا و دولتهای مختلف آن در ایران میپردازد و اسرار پشت پرده آن را از ورود اولین موسیونرهای مذهبی به ایران تا ماجراها و کودتاهای نفتی و سپس انقلاب اسلامیو دخالتهای مستقیم امریکا به تصویر میکشد نیز با موضوع 17 شهریور و آغاز جنگ تحمیلی در هفته دفاع مقدس پخش خواهد شد.
وی از پخش ویژه برنامه روایت فتح و مجموعه شهدای جنگ تحمیلی نیز خبر داد و گفت: مستند آشنای «روایت فتح» ساخته مرتضی آوینی که هر شب از شبکه مستند پخش میشود نیز به طور ویژه در این ایام روی آنتن خواهد رفت. همچنین مجموعه ای درباره شهدای جنگ تحمیلی آماده پخش شده است که در هفت قسمت 30 دقیقه ای پخش خواهد شد.
خلجی در پایان گفت: ساعت دقیق پخش این برنامهها به زودی اعلام میشود.
دوبلورهای کردی شبکه سحر، بهترین دوبلورهای کردی خاورمیانهاند
دوبلور کردی «کوچه اقاقیا»، دوبلورهای کردی شبکه سحر را بهترین دوبلورهای کردی در سطح خاورمیانه دانست.
هاشم شاه ویسی، دوبلور کردی شبکه جهانی سحر که متولد شهریور 1327 است و کار دوبله در این شبکه را از اواخر دهه 80 آغاز کرده، با اعتقاد بر اینکه یک دوبلور خوب باید صدای جذاب و فن بیان خوبی داشته باشد، گفت: صدای جذاب روی مخاطب تاثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه آگاهی از زبانی که قرار است دوبله شود از الزامات کار یک صداپیشه است، به دیگر مشخصه یک دوبلور موفق اشاره کرده و افزود: دوبلور خوب باید فن بیان خوبی هم داشته باشد و از همه مهم تر این که وقتی به جای کاراکتری صحبت میکند بتواند احساس درونی خودش را به خوبی بیان کند و آن احساسی را که بازیگر در نقش خود نشان داده با صدایش به مخاطب منتقل کند.
این صداپیشه کردی شبکه جهانی سحر که در کنار دوبله نقش شخصیتهای مختلف در فیلم و سریالهای ایرانی، از جمله در سریال «کوچه اقاقیا» نیز به جای مرحوم نوذری صحبت کرده، با اشاره به اینکه مدت زمانی که در دوبله فارسی به کردی صرف میکند نسبت به دوبله فیلمهای خارجی به فارسی کمتر است، علت آن را اینگونه بیان کرد: این به این خاطر آن است که ما با این زبان از کودکی آشنایی کامل داریم. جملهای که مثلا برای نقش یک بازیگر ژاپنی دوبله میکنیم، در ادبیات، نوع گویش و نوع ادای کلمات ، کاملا با زبان ما متفاوت است و برای سینک کردن لب گوینده با لب بازیگر در کار به مشکل بیشتری برمیخوریم و زمان بیشتری برای دوبله آثار خارجی احتیاج داریم.
شاه ویسی در انتها با اشاره به اینکه معمولا در طول سال 10 سریال و چند فیلم سینمایی کار میکنیم ، خاطرنشان کرد: شبکه سحر در دوبله کردی واقعا موفق بوده است و میتوانم به جرأت بگویم دوبلورهای ایرانی این شبکه، بهترین دوبلورها در منطقه و خاورمیانه هستند.
سودای خوانندگی در «سیگنال موجود است»
مسعود فرخنده طینت تهیه کننده «سیگنال موجود است» گفت: در این سریال بازیگری جوان به حوزه سریال سازی معرفی میشود. زیرا مهدی مظلومی شناخت خوبی نسبت به این قضیه دارند.
وی درباره نحوه طرح انتقاد به شبکههای ماهواره ای در این سریال بیان کرد: در این سریال به طور غیرمستقیم بر عملکرد شبکههای ماهواره ای انتقاد میشود. به این ترتیب که جوان اول قصه که سودای خوانندگی در سر دارد، برای رسیدن به آرزوی خود به خارج از کشور سفر میکند و در این میان برخی روابط و مناسبتهای این رسانهها به بیننده معرفی میشود. البته از مقطعی در داستان هم این اتفاق پررنگ تر میشود و مسئولان شبکه ماهواره ای برای اخاذی از این جوان توطئه چینی میکنند.
وی درباره علت انتخاب بازیگری بدون تجربه کار تصویری برای نقش اول سریال ادامه داد: مظلومی کارگردانی است که تا به حال تجربه معرفی بازیگران بااستعداد زیادی داشته اند. برای مثال امیر جعفری اگرچه پیش از سریال «بدون شرح» تجربه بازیگری تئاتر داشت، اما با این سریال کارش بیشتر دیده شد و مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن پیشرفت بسیاری در حوزه سینما و تلویزیون از او شاهد بودیم. همین طور حامد وکیلی از بازیگران سریال «پلاک 1» به کارگردانی مظلومی بود که در این سریال هم نقش پرویز پدر نامیرا برعهده دارد، بازیگر بااستعداد، توانمند و یکی از عناصر اصلی این پروژه است.
بازیگرانی چون سیامک انصاری، جواد رضویان، مهران غفوریان، علی صادقی، لاله صبوری، مرضیه صدرایی، آناهیتا همتی، محمود بصیری، حامد وکیلی، امید روحانی در این سریال نقش آفرینی میکنند.
«سیگنال موجود است» به نویسندگی امیر برادران، حمید برزگر، نیما حسن نیا، پیمان جزینی و پریسا شمس و کارگردانی مهدی مظلومیدر 26 قسمت 40 دقیقهای در گروه اجتماعی شبکه سه سیما تولید میشود.
نقد جریان تکفیری در الکوثر توسط علمای الازهر
برخی از علمای بارز دانشگاه الازهر مصر با حضور در برنامه البنیان شبکه الکوثر به نقد گروههای تکفیری و عملکرد آنها میپردازند.
هدف اصلی از تهیه این برنامه، نقد جریان خزنده گروههای تكفیری است كه به دنبال ایجاد اختلاف در بین مذاهب اسلامی هستند است.
برنامه «البنیان» کاری از گروه معارف شبکه الکوثر است که در 13 قسمت 55 دقیقهای و در قالب میزگرد در مسجد راس الحسین(ع) در قاهره تهیه شده است.
در این برنامه گفتگو محور 17 نفر از علمای برجسته الازهر از جمله شخصیتهایی مانند شیخ علاء ابوالعزائم، شیخ محمود عاشور، عبدالعزیز السید، عبدالمقصود الباشا، سامی العسال حضور یافته و در مورد ردّ و باطل بودن اقدامات جریان افراطی تکفیریها مانند كشتن زنان و بچهها و سر بریدن از سوی كلیه مذاهب و فرق معتبر و ریشه دار اسلامی اعلام نظر کردند.همچنین به اتحاد و همنوایی اخیر صهیونیستها با این گروهها نیز پرداخته شد.
«البنیان» مراحل نهایی تدوین و بازبینی را طی میکند و به زودی از آنتن شبکه الکوثر پخش خواهد شد.
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