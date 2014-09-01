هیچ مدرسه دوشیفته ای در دامغان نداریم/ فضای آموزشی مسکن مهر آماده بهره برداری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله رستمیان بعد از ظهر دوشنبه در ستاد اجرایی پروژه مهر شهرستان دامغان اظهار داشت: 11 هزار و 700 دانش آموز دامغانی سال تحصیلی جدید را با ورود به90 آموزشگاه شهری و روستایی جشن می گیرند.

وی یادآور شد: امسال و با همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه دامغان 13 آموزشگاه در سطح این شهرستان زیباسازی شد.

مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) آماده بهره برداری می شود

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان افزود: در طرح هجرت 3 کار طراحی، دیوارنویسی، تعویض تابلوها، رنگ آمیزی درب های ورودی مدارس و کلاس ها، نصب پرده ها در کلاس و ... انجام شد.

رستمیان اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید فقط پروژه 12 کلاسه مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) دامغان در مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و براساس قول مساعد اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان سمنان آماده بهره برداری خواهد بود.

وی با بیان اینکه در شهرستان دامغان هفت پروژه نیمه تمام آموزشی وجود دارد اضافه کرد: چهار آموزشگاه، یک هنرستان کار و دانش دختران، سالن ورزشی و استخر سرپوشیده از پروژه های نیمه تمام فضای آموزشی شهرستان دامغان است.

فضای آموزشی مسکن مهر آماده بهره برداری نیست

دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: پروژه فضای آموزشی مسکن مهر در آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره برداری نخواهد بود.

رستمیان در ادامه گفت: سه خیر دامغانی 750 میلیون تومان برای ساخت فضاهای آموزشی و تکمیل ساختمان اداری مدیریت آموزش و پرورش دامغان کمک مالی کردند.

وی افزود: همچنین تفاهم نامه ای با خیر دامغانی دکتر علی اصغر عالمی برای ساخت سه باب کارگاه در مرکز آموزش استثنایی بهاران با حضور نمایندگان نوسازی مدارس استان و مدیر عامل مجمع خیرین دامغان منعقد و مقرر شد به محض وصول نقشه های طرح از سوی اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان، ساخت این کارگاه به صورت 100درصد از سوی این خیر انجام گیرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان از مشارکت خیر حقوقی بانک تجارت برای تکمیل آموزشگاه شش کلاسه نیمه تمام شهر کلاته در آینده ای نزدیک خبر داد.

در این جلسه همچنین بر تکمیل دو پروژه آموزشی نیمه تمام مسکن مهر دامغان و برطرف شدن مشکل کمبود فضای آموزشی در شهرک گلستان و مسکن مهر این شهر تاکید و در زمینه برگشت فضای آموزشی دبیرستان حضرت زینب(س) سابق که طی چهار سال متولی در اختیار نیروی انتظامی بود با هدف رفع کمبود فضای آموزشی به مدیریت آموزش و پرورش دامغانی مطالبی بیان شد و اعضا دیدگاه ها و نظرات خود را ارائه دادند.