مراسم تشییع پیکر آیت الله جباری چهارشنبه انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقي نورزاد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، از آيت الله جباري بعنوان عالمي بزرگوار و خستگي ناپذير و مجاهد في سبيل الله نام برد كه عمر خود را صرف خدمت به مردم و رشد و تعالي علوم ديني در جامعه كرد.

وي گفت: آيت اله جباري، اسوه زهد، پارسایی و خدمت رساني به مردم بودند كه تا آخرين لحظات عمر با بركت خود از خدمت رساني به مردم غافل نشدند.

فرماندار بهشهر با تسليت اين ضايعه بزرگ به خانواده ، همشهريان و هم استاني ها افزود: فقدان اين عالم بزرگوار ضايعه اي بزرگ براي استان و شهرستان است كه اميدواريم با صبر و بردباري بر اين ماتم بزرگ نائل آييم.

وي زمان تشییع اين عالم بزرگوار را روز چهارشنبه 9 صبح از بهشت فاطمه (س) بهشهر به سمت مصلای جمعه بهشهر عنوان كرد و يادآور شد: پيكر آيت الله جباري روز چهارشنبه در جوار پنج شهید گمنام در مصلي بهشهر به خاك سپرده مي شود.

به گزارش مهر، اقامه نماز بر پيكر آيت الله جباري به امامت آيت الله نوراله طبرسي، امام جمعه ساری و نماینده ولی فقیه در استان مازندران، در ورودي پارك ملت بهشهر انجام مي شود.

مراسم وداع با پيكر اين عالم بزرگوار سه شنبه شب در مصلي بهشهر برگزار مي شود.

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