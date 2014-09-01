داستان صعود مرد معلول به برج میلاد/ «گام های یک دست» آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند درباره فرد معلولی است که بدون داشتن دو پا و یک دست قصد دارد از پله های برج میلاد تهران صعود کند.

تصویربرداری این مستند طی 23 جلسه در لوکیشن های مختلف از جمله آسایشگاه خیریه کهریزک، برج میلاد، سالن های ورزشی و... در سطح شهر تهران به انجام رسیده است.

کیومرث صمدی طاری درباره چگونگی تولید این فیلم مستند گفت: برای تصویربرداری یک فیلم مستند به کهریزک رفته بودم و به طور اتفاقی جوانی که با پشتکار و انگیزه زیاد در حال تلاش بود را دیدم. اراده این آدم بسیار عجیب بود، طوری که احساس کردم سال‌هاست درباره معلولین فیلم ساختم.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در اکثر مواقع فیلم های مستند و داستانی افراد معلول را انسان های ضعیفی نشان دادند، درحالی که آنان فقط محدودیت عینی دارد. همیشه قصد داشتم فیلمی بسازم که جنبه متفاوتی از معلولیت را منعکس سازد و درباره اراده، امید، تلاش و پشتکار باشد و خوشحالم که با «گام های یک دست» به این هدف رسیدم.

علی مردمی، تصویربردار و حسین افخمی، صدابردار همکاران کیومرث صمدی طاری در ساخت این فیلم مستند 40 دقیقه ای بودند. مستند «گام های یک دست» در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تهیه شده است.



