فعالیت 2000 تعاونی در قم/ ساماندهی اتباع در قم موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بازوند بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن هفته تعاون ابراز داشت: در حال حاضر 2هزار و 84 تعاونی در استان قم فعالیت می‌کنند که 200 تعاونی در حوزه مسکن تا کنون بیش از 34 هزار واحد مسکن احداث کرده‌اند.

وی با اشاره به وجود اختلافات مالی در برخی از تعاونی‌ها افزود: نمی‌شود اینطور برداشت کرد که تعاونی‌های مسکن مشکلاتی دارند بلکه در یک کار جمعی وقتی چند نفر به تعهدات خود عمل نکنند، آسیب‌هایی به وجود می‌آید.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه استان قم خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مسکن هر ساله توسط نیروهای رسمی دولت حسابرسی می‌شوند تا تخلفی صورت نگیرد.

وی گفت: در زمینه مسائل فنی هم دستگاه‌های ذیربط مانند اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری‌ها وظیفه نظارت بر تعاونی‌ها را به عهده دارند.

ایجاد 18 دفتر کفالت ساماندهی اتباع بیگانه

بازوند در بخش دیگری از سخنانش به اشاره به مشکلات جامعه کارگری ادامه داد: در زمینه ساماندهی کارگران خارجی، استان قم یکی از استان‌های موفق بوده و 18 دفتر کفالت ساماندهی اتباع بیگانه به وجود آمده‌اند.

وی افزود: این دفاتر توانسته‌اند برای 17 هزار نفر از اتباع بیگانه تشکیل پرونده دهند تا مسائل مربوط به آنان سامان پیدا کند.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه استان قم با اشاره به وظیفه وزارت کار و تعاون در آشنا کردن کارگران به حقوق خود در برابر کارفرما اظهار داشت: دوره‌های منظم آموزشی در این رابطه تشکیل می‌شود اما استقبال جامعه هدف به اندازه انتظار ما نیست.

وی ادامه داد: با این حال نماینده قانونی جامعه کارگری در جلسات ما حضور داشته و صنوف مربوط به کارگران فعال هستند تا بتوانند این اطلاعات را منتقل کنند.

ساماندهی کارگران ساختمانی

بازوند در پاسخ به خبرنگار مهر درباره لزوم ساماندهی کارگران ساختمانی اضافه کرد: در این رابطه طرحی را در نظر داریم تا مشارکت شهرداری، مکان‌هایی برای ساماندهی به وضعیت این کارگران تعبیه کنیم.

وی گفت: در این مکان‌ها کارگران ثبت نام کرده و بر اساس نیاز کارفرما به کارگاه‌های ساختمان‌سازی اعزام می‌شوند.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه استان قم با اشاره به مشکل مکان‌یابی در این زمینه افزود: قرار شد سازمان میادین شهرداری سه مکان را به اداره‌کل معرفی کند تا دیگر شاهد حضور کارگران در میادین شهر نباشیم.

وی با اشاره به اینکه 10 دستگاه برای پیاده شدن این طرح باید با هم همکاری کنند خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی، شهرداری، استانداری، بیمه، مرکز بهداشت و فنی حرفه‌ای از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید در این طرح با ما مشارکت داشته باشند تا هم مسئله ساماندهی صورت بگیرد و هم بتوانیم آموزش‌های لازم را به کارگران ارائه دهیم.

نرخ بیکاری به 7/7 درصد رسید

بازوند در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تعداد کارگران استان قم افزود: تعداد دقیقی نمی‌توان اعلام کرد. فقط می‌توانیم بگوییم طبق آمار تامین اجتماعی در استان 126 هزار نفر بیمه اجباری شده‌اند.

وی تعداد کل بیمه‌شدگان را 216 هزار نفر اعلام کرد و گفت: تعدادی از این افراد کسانی هستند که به صورت اختیاری خود را بیمه‌ کرده‌اند و نمی‌توان آنها را جزو جمعیت کارگری به شمار آورد.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه استان قم در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره نرخ بیکاری ادامه داد: مرکز آمار استانداری قم این نرخ را 7/7 درصد اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و 307 نفر در استان قم بیمه بیکاری دریافت می‌کنند اظهار داشت: با این وجود طبق آماری که ارائه شده سرعت رشد اشتغال جایگزین مطلوب است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 119 هزار نفر در رابطه با اشتغال خانگی در این اداره ثبت نام کرده‌اند گفت: این افراد برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ عامل معرفی شده‌اند.

بازوند افزود: برای رسیدگی به وضعیت تعطیلی برخی از کارگاه‌ها از معاونت برنامه‌ریزی استانداری قم درخواست کردیم تا کمیته رسیدگی به مشکلات کارگاه‌ها را تشکیل دهد.

فعالیت 10 کاریابی در قم

وی با اشاره به فعالیت 10 مرکز کاریابی در قم اضافه کرد: این مراکز در 9 ماه گذشته 15 هزار فرصت شغلی در سطح استان را شناسایی کرده‌اند.

سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه استان قم گفت: در همین مدت 13 هزار و 450 نفر به این مراکز مراجعه کرده و 17 هزار نفر به کارفرما معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به اشتغال به کار بیش از 8 هزار نفر در 9ماه گذشته توسط کاریابی‌ها ابراز داشت: نظارت دقیقی در امور کاریابی‌ها صورت می‌گیرد و اگر تخلفی گزارش شود، کاریابی منحل خواهد شد.

فعالیت 14 بازرس کار

بازوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حمایت این اداره از کارگران گفت: 14 بازرس کار در استان قم فعالیت مستمر داشته و به واحدهای کارگاهی سرکشی می‌کنند.

وی ادامه داد: این بازرسان در جایگاه ضابط قضایی هستند و بدون داشتن حکم در هر ساعتی از شبانه روز وارد کارگاه شده وشرایط را بررسی می‌کنند تا ظلمی به کارگر صورت نگیرد.

