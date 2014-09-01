انتشار فصلنامه «همشهری معماری» با رویکردی تازه

سیدصادق پژمان سردبیر جدید فصلنامه «همشهری معماری» - که شماره 26 آن امروز دوشنبه 10 شهریور روی دکه رفته است - در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تغییرات اساسی در رویکردهای این نشریه به نسبت دوره قبل، گفت: فصلنامه «همشهری معماری» همانطور که از نامش پیداست، قرار است به مسائل حوزه معماری و شهرسازی بپردازد و در دوره جدید، ما حوزه معماری اسلامی - ایرانی را به صورت جدی به عنوان یک رویکرد مبنایی در تولید محتوا و مطالب نشریه، مد نظر قرار خواهیم داد.

وی افزود: علاوه بر این مطالبات و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از جمله در حوزه‌هایی مانند سبک زندگی و هویت و نسبت آنها با معماری، در تولید محتوای این نشریه موثر و از دغدغه‌های جدی ما خواهد بود. به علاوه سعی خواهد شد به بحث جایگاه معماری در گفتمان انقلاب اسلامی که متاسفانه تا پیش از این مغفول بود، توجه جدی صورت گیرد. بحث‌های مربوط به رابطه معماری و محیط زیست و معماری و تکنولوژی و سایر حوزه‌ها هم در محتوای جدید نشریه، نمود خواهد داشت.

سردبیر «همشهری معماری» در عین حال گفت: در شماره اخیر شاهد تنها بخش کوچکی از تغییرات محتوایی و شکلی در مجله هستیم و قطعاً مخاطبان ما با کنداکتور و شاکله جدید «همشهری معماری» که منطبق با رویکردهای جدید است، در شماره‌های آتی بیشتر آشنا خواهند شد.

در شماره 26 این فصلنامه و به مناسبت هفته دفاع مقدس که در آستانه آن هستیم، میزگردی با موضوع «بررسی معیارهای طراحی یادمان شهدا» و با حضور چهره‌هایی مانند نقره‌کار، اسلامی و محمدخانی، مصاحبه‌ای مفصل با سیدمحمد بهشتی درباره رابطه سبک زندگی و معماری، گزارشی درباره دیپلماسی معماری در جام جهانی 2014 برزیل و برخی مطالب دیگر مرتبط با معماری در 184 صفحه و با بهای 10 هزار تومان منتشر شده و روی دکه رفته است.