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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۰۴

برنامه‌های ظریف در بروکسل و لوکزامبورگ 

برنامه‌های ظریف در بروکسل و لوکزامبورگ 

وزیر امور خارجه کشورمان از ساعت صبح امروز با کاترین اشتون دیدار کرد و سپس در ضیافت ناهار اشتون حضور یافت .

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان که به بروکسل سفر کرده است، ساعت 10 صبح امروز  به وقت بروکسل با  هرمن ون رومپوی ، رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو کرد.

ظریف همچنین از ساعت 11 به وقت بروکسل با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه دیدار کرد و ناهار کاری مشترک را صرف کردند. 

ظریف پس از این دیدار بعد از ظهر امروز با رئیس مجلس بلژیک ملاقات خواهد داشت.

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و رئیس پارلمان اروپا از دیگر ملاقات کنندگان ظریف در بلژیک هستند. 

وزیر امور خارجه امشب در مذاکرات دو جانبه و ضیافت شام با وزیر امور خارجه بلژیک شرکت خواهد کرد.

ظریف فردا عازم لوکزامبورگ خواهد شد و با وزیر امور خارجه ، رئیس پارلمان و نخست وزیر لوکزامبورگ دیدار و گفتگو خواهد داشت.

کد مطلب 2362172

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