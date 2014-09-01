به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان که به بروکسل سفر کرده است، ساعت 10 صبح امروز به وقت بروکسل با هرمن ون رومپوی ، رئیس شورای اروپا دیدار و گفتگو کرد.

ظریف همچنین از ساعت 11 به وقت بروکسل با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه دیدار کرد و ناهار کاری مشترک را صرف کردند.

ظریف پس از این دیدار بعد از ظهر امروز با رئیس مجلس بلژیک ملاقات خواهد داشت.

رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و رئیس پارلمان اروپا از دیگر ملاقات کنندگان ظریف در بلژیک هستند.

وزیر امور خارجه امشب در مذاکرات دو جانبه و ضیافت شام با وزیر امور خارجه بلژیک شرکت خواهد کرد.

ظریف فردا عازم لوکزامبورگ خواهد شد و با وزیر امور خارجه ، رئیس پارلمان و نخست وزیر لوکزامبورگ دیدار و گفتگو خواهد داشت.