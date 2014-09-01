سرمایه گذاران نباید ماه ها پشت درب های ادارات بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر دوشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سالن شماره یک استانداری مازندران تصریح کرد: این قانون ها در استان های دیگر اجرایی می شود ولی متاسفانه در مازندران پاگیر برخی از سرمایه گذاران می شود.

وی با بیان اینکه باید در جذب سرمایه گذار در استان تلاش کنیم، اذعان داشت: شاخص های استان گویای این موضوع است که در جذب سرمایه گذار با مشکل مواجه هستیم.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری باید جذب استان شود نباید در استان های دیگر سرمایه گذاران این استان سرمایه گذاری کنند، اظهارداشت: مازندران در زمینه جذب سرمایه گذار بیگانه است شاخصه های استان گویای این امر که مدیران دستگاههای اجرایی زمان مناسب معین کنند که می توانند سرمایه گذاری کنند یا خیر؟

فلاح جلودار با بیان اینکه رویکرد مسئولین باید این باشد که قدرت پاسخگویی به سرمایه گذار در کوتاهترین زمان ممکن سرعت گیرد، افزود: اگر پاسخگویی به سرمایه گذار در مدت زمان معین انجام نگیرد، بنده بعنوان نماینده عالی دولت یک گروه مشاوره برای تسریع در پاسخگویی به سرمایه گذاران تشکیل خواهم داد.

وی خاطرنشان کرد: اگر سرمایه گذاری در دستگاههای اجرایی آشنایی داشته باشد در اقدامات سرمایه گذاری و صدور مجوز با مشکل مواجه نخواهد شد.

فلاح با بیان اینکه تعداد فعالیت ها در استان مشخص است، اذعان داشت: برای سرگردان نشدن سرمایه گذار در زمینه هی مختلف باید فرمی برای درخواست های متقاضی تهیه شود.

همچنین مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با بیان اینکه باید بدنبال حل گره سرمایه گذاری در استان باشیم، گفت: باید در پنجره واحد سرمایه گذاری کارگزار مشخص شود.

دلاور بزرگ نیا با اشاره به اینکه نباید گرفتار افراط و تفریط شویم، اظهارداشت: باز کردن گره سرمایه گذاری نادیده گرفتن هویت تاریخی استان است.

وی بیان کرد: اجرای پروژه ها و راکد نماندن آنها باید در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.