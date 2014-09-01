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۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱۷:۲۶

افزايش مبادلات اقتصادي ايران و قزاقستان تا 2 ميليارد دلار

افزايش مبادلات اقتصادي ايران و قزاقستان تا 2 ميليارد دلار

ایران و قزاقستان در پایان سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی یاداشت تفاهم همکاری اقتصادی و تجاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و آسیکشیف وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان این یادداشت تفاهم را امضا کردند.

آخوندی با بیان اینکه مبادلات تجاری ایران و قزاقستان یک میلیارد و 200 میلیون دلار است، گفت: این مبادلات تا دو میلیارد دلار قابل افزایش است.

وی گفت: خط ریلی ایران از طریق ترکمنسان به قزاقستان در حال اتصال است و به زودی روسای جمهور سه کشور آن را افتتاح خواهند کرد.

آخوندی اظهارداشت: برای اینکه بتوانیم از زیرساخت های ریلی ،جاده ای و همچنین حمل و نقل دریای خزر استفاده کنیم ، توافق کردیم گروه مشترکی تشکیل شود و تعرفه ها را یکسان کنیم تا امکانات لازم برای تجار فراهم شود.

وی افزود: با توجه محصولات کشاورزی قزاقستان و با هدف توسعه تجارت کشور در زمینه کشاورزی بحث‌های بسیار خوبی صورت گرفت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بحث‌هایی هم در بخش‌های صنعتی و معدنی انجام شد و با توجه به عملکرد بسیار خوب شرکت‌های ایرانی در قزاقستان، زمینه برای توسعه صدور خدمات مهندسی به قزاقستان فراهم خواهد شد.

آخوندی اظهار داشت: همچنین قرار شد هر سال اجلاس کمیسیون مشترک برگزار شود و کارگروه هایی برای تسهیل روابط تجاری و حمل و نقل داشته باشیم.

وی افزود: در سفر رئیس جمهور به قزاقستان امکان توسعه روابط هرچه بیشتر دو کشور فراهم خواهد شد و از لحاظ مبادلات بانکی به راهکارهای مناسب خواهیم رسید.

آسیکشیف وزیر سرمایه گذاری و توسعه جمهوری قزاقستان هم گفت: پتانسیل های خیلی خوبی در زمینه همکاری با طرف ایرانی در حوزه تجارت، صنعت و به ویژه در زمینه کشاورزی، مصالح ساختمانی ، ترانزیت ، معدنی و گردشگری وجود دارد که توافق های خوبی حاصل شد.

وی گفت: در سفری که آقای روحانی به قزاقستان خواهد داشت، همایش تجاری ایران و قزاقستان برگزار خواهد شد.

سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و قزاقستان به مدت دو روز در ساختمان شهید دادمان وزارت راه وشهرسازی برگزار شد.

کد مطلب 2362183

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