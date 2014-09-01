به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در آیین معارفه معاون فرماندار کهگیلویه گفت: در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت بار امانتی است که بر دوش ما است و باید این مسئولیت را به نحو احسن انجام داده و به نفر بعدی تحویل دهیم.

سید علی فتح میرمحمدی با بیان اینکه باید از دیدگاه دینی به مسئولیت ها نگاه کرد، افزود: مسئولان باید آگاه باشند که هم در این دنیا مردم اعمال آنها را زیر نظر دارند و هم در قیامت در قبال مسئولیت خود باید پاسخگو باشند.

وی حل مشکلات فرهنگی را مستلزم حل مشکلات اقتصادی و عمرانی دانست و بیان کرد: حل مشکلات اقتصادی و عمرانی بدون حل مشکلات فرهنگی نتیجه عکس می دهد.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه مسئولان باید در کنار فعالیت های سیاسی بحث فرهنگی را نیز مورد توجه قرار دهند، اظهار داشت: امروز باید جوانان را به مقولات فرهنگی وارد کنیم تا هویت فرهنگی و دینی خود را فراموش نکرده و بر اساس این هویت عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیر جمهوری اسلامی قبل از اینکه یک مدیر اقتصادی یا سیاسی باشد باید یک مدیر فرهنگی باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد جبران مشکلات فرهنگی را بسیار سخت دانست و یادآور شد: در صورتی که یک مشکل فرهنگی به رفتار تبدیل شود این رفتار غیرقابل تغییر است.

میرمحمدی با انتقاد از عدم توجه شهرداری ها به فعالیت های فرهنگی، تصریح کرد: انجام کارهای فرهنگی توسط شهرداری ها باعث حل معضلات اجتماعی بسیاری می شود که در دنیای امروز شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم مرتضی جلال منش به عنوان معاون فرماندار شهرستان کهگیلویه معرفی شد.