مصرف 9 درصدي منابع آبي كردستان در بخش شرب/كمبود آب در استان به شرايط هشدار رسيده است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا تخت شاهي بعد از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبري مديران شركت هاي آب و برق استان كردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: از مجموع آب مصرفي در استان كردستان تنها حدود 9 درصد از آن مربوط به بخش شرب است و بقيه در ساير حوزه ها از جمله كشاورزي مصرف مي شود.

وي با اشاره به وضعيت تامين آب شرب براي مناطق شهري كردستان در سال جاري عنوان كرد: متاسفانه عليرغم تمامي هشدارهاي صورت گرفته وي باز هم در سال جاري ميزان مصرف آب در مناطق شهري كردستان افزايش يافت و در كنار اين مهم امسال با بحث خشكسالي و كاهش منابع آبي استان نيز مواجه بوديم.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان به كاهش حجم آب ذخيره شده در پشت سدهاي استان به ويژه سد وحدت سنندج اشاره كرد و افزود: كاهش حجم آب سد به شرايطي رسيده است كه در صورت ادامه اين روند ما تنها تا آبان ماه توان تامين آب مورد نياز براي مصرف مردم سنندج را خواهيم داشت.

وي با اشاره به لزوم توجه به مصرف بهينه آب از سوي مردم به عنوان يك نياز لازم و ضروري گفت: كاهش مصرف آب و فرهنگ سازي در اين زمينه يكي از نيازهاي لازم و ضروري در جامعه است كه به راستي ما بايد در اين بخش از همكاري و تعامل اهالي رسانه هاي جمعي تقدير و تشكر كنيم.

تخت شاهي با بيان اينكه متاسفانه بحث كمبود آب شرب تنها مربوط به شهرستان سنندج نيست و اين موضوع در ساير شهرستان هاي استان كردستان نيز وجود دارد، افزود: در حال حاضر در شهرستان هاي بانه و قروه، بيجار، شهر حسن آباد ياسوكند و تقريبا در ساير شهرستان ها نيز ما با كمبود آب مواجه هستيم و به همين دليل لازم است كه مردم الگوي مصرف را رعايت كنند.

وي بحث كمبود آب را يك زنگ خطر جدي براي استان كردستان عنوان كرد و افزود: اقدامات و برنامه هاي مختلفي از سوي شركت آب منطقه اي كردستان براي تامين بلند مدت آب شهرهاي استان در دستور كار قرار گرفته است كه بدون شك تا به ثمر رسيدن به اين برنامه ها ما بايد شاهد كاهش مصرف از سوي مردم به عنوان اولويت نخست باشيم.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري كردستان به ارائه شماري از شاخص هاي شركت پرداخت و گفت: خوشبختانه در سايه همكاري و تعامل خود در استان هم اكنون پروژه ها و طرح هاي متعددي در سطح استان در دستور كار قرار گرفته است و انتظار مي رود كه با تكميل و بهره برداري از اين پروژه بحث كمبود آب شرب در مناطق شهري كردستان براي هميشه برطرف شود.

نشست خبري مديران شركت هاي آب و برق استان كردستان بعد از ظهر امروز دوشنبه با حضور مديران عامل شركت هاي آب منطقه اي، آب و فاضلاب شهري و روستايي، شركت توزيع برق و مدير انتقال امور برق استان كردستان در سنندج برگزار شد.